El COAATT demana que es compleixin les normes a la construcció en èpoques d’altes temperatures

L’augment de les temperatures quan arriben els mesos d’estiu posen en perill les condicions de treball de moltes persones. A la construcció, els treballadors passen sovint la seva jornada laboral a l’obra exposats a condicions extremes. El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) posa de manifest la necessitat del compliment d’aquelles normes que permetin afrontar aquesta situació, ja que les elevades temperatures fan que el cos humà pugui arribar al límit, tenint uns efectes perjudicials per a la salut que poden ser la causa d’un accident de treball en l’obra.

Des del COAATT demanen que els treballadors i les empreses compleixin amb la seva part per evitar incidents o accidents. Als primers, perquè han d’estar a peu d’obra, els recorden la importància de beure sovint, menjar lleuger, cobrir-se el cap, no treure’s la roba i organitzar-se la feina per evitar esforços físics que poden ser perillosos.

Mentre a les empreses els recorden que han de vetllar per facilitar als seus treballadors els descansos freqüents a indrets frescos, adaptar els horaris, garantir les condicions de treball i organitzar el treball de tots els seus operaris.

L’arquitecte tècnic, afegeix el Col·legi d’Aparelladors, tant com a director d’execució com a coordinador de seguretat de l’obra, també ha de ser vigilant d’aquestes situacions i avisar de qualsevol signe d’alerta que presenti un treballador (fatiga, mareig,..) i advertir a l’empresari si veu que algun treballador s’ha tret la roba per treballar o és en situació de perill.

Adaptar l’organització del treball a les condicions climàtiques i adoptant mesures preventives (tant empresari com treballador) millorarà el desenvolupament del treball i evitarà accidents laborals. S’ha de tenir en compte, que un cop de calor requereix assistència hospitalària urgent i pot provocar la mort.

