Tarragona registra l’augment de preu més alt de Catalunya als habitatges nous

El preu mitjà de l’habitatge de nova construcció a Tarragona s’ha situat a 2.162 euros per metre quadrat al tancament del primer semestre del 2024, després d’experimentar un increment anual del 4,4%, segons apunta un estudi publicat per Sociedad de Tasación. La investigació, que se centra en el preu de la residència de nova construcció a Catalunya i a la Comunitat Valenciana el juny de 2024, apunta que Tarragona és la capital de província de Catalunya on més ha crescut el preu, però destacant que «en valors absoluts, el seu preu mitjà es manté com el tercer més elevat, darrere de Barcelona i Girona».

Tot i això, Sociedad de Tasación destaca en el seu estudi que la costa tarragonina –englobada per les comarques del Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià– compta amb el preu mitjà d’habitatge de nova construcció més baix de tot el litoral català (1.768 euros el metre quadrat), el qual hauria registrat el juny de 2024 una variació anual positiva del 3%.

Pel que fa al conjunt de la demarcació, el valor de la residència de nova construcció se situava, al tancament del primer semestre de 2024, als 1.692 euros el metre quadrat, després d’un augment del 3% durant els dotze últims mesos.

Després de Tarragona, els municipis de la demarcació amb els preus més elevats són Altafulla, que s’enfila als 2.006 euros el metre quadrat; Calafell amb 1.929 euros el metre quadrat i Torredembarra, que se situa als 1.847 euros el metre quadrat.

Catalunya, la comunitat amb els preus més elevats

D’altra banda, a trets més generals, l’estudi situava Catalunya com la comunitat autònoma amb el preu mitjà d’habitatge de nova construcció més alt (4.662 euros el metre quadrat) el juny de 2024. El director de Grandes Cuentas de la zona nord-est de Sociedad de Tasación, Pablo Pluvinet, apuntava que aquest fet es deu «principalment a l’escassetat d’obra nova a Barcelona que, combinada amb una alta demanda i uns costos de construcció cada cop més alts, ha contribuït a una alça dels preus fins a superar els 5.250 euros el metre quadrat a la capital catalana. Amb tot, el seu increment interanual (4,2%) el juny del 2024 ha estat menys acusat que a escala nacional (4,3%)». Pluvinet posava èmfasi en el fet que «a la resta de Catalunya, destaca sobretot l’augment del 4,4% registrat a Tarragona, el més acusat de la comunitat autònoma».

Després de Catalunya, els preus més alts en les residències de nova construcció se situen a la comunitat de Madrid, que s’enfila als 4.493 euros el metre quadrat, seguit del País Basc, que registra un preu mitjà de 3.240 euros el metre quadrat; les Illes Balears, amb 2.695 euros el metre quadrat i Navarra, que es situa als 2.242 euros el metre quadrat.

