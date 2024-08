Investiguen el cas d'una dona que ha aparegut amb cremades a les cames a Cervelló

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació després que una dona ha aparegut amb cremades a les cames a Cervelló (Baix Llobregat), segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts policials a l'ACN. Els fets han passat aquest matí, i ara per ara la parella de la dona ha estat identificada però no ha estat detinguda.

Segons el rotatiu, la dona és pacient psiquiàtrica, i la policia no descarta cap escenari sobre com pot haver quedat ferida. Després d'atendre-la, ha estat traslladada a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on es recupera de les ferides que té a la part inferior del cos.

