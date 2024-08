Detenen a l’aeroport del Prat un passatger amb 1,5 quilos de cocaïna ingerida en 153 cilindres

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha detingut a l’aeroport del Prat un passatger procedent de Sao Paulo (Brasil), que duia ingerits 153 cilindres de cocaïna. L’arrest va ser el 31 de juliol, segons informa el cos policial en un comunicat aquest dimecres. El pes total de la droga ingerida eren 1.480 grams, i la Guàrdia Civil ressalta que la vida de l’home era en perill perquè els paquets de cocaïna s’havien començat a trencar dins el seu organisme.

L’home va ser enxampat perquè els agents el van veure amb actitud nerviosa, oferint respostes incoherents durant el control de sortida. Davant les sospites, el van fer passar per una prova de raigs X. L’home inicialment va col·laborar amb la policia, si bé abans d’entrar al servei de radiologia es va mostrar violent i va colpejar alguns agents. Això va propiciar la seva detenció.

Un cop arrestat i davant les evidències que no tenia un bon estat de salut, el van traslladar a l’Hospital de Bellvitge per fer-li la radiografia. La prova va evidenciar que l’home actuava com a ‘mula’, amb més de 150 paquets de droga ingerits. El van operar per treure-li. Quan estava estabilitzat, va ser traslladat al jutjat de guàrdia del Prat de Llobregat com a presumpte autor de delictes de tràfic de drogues i resistència i desobediència a l’autoritat.

