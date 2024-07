Una startup catalana crea un dispositiu amb sensors i càmeres per augmentar la productivitat al sector agrícola

La startup catalana Polarimètrics ha creat un dispositiu multiespectral per augmentar la productivitat al sector agrícola. A través d’un sistema de sensors, el sistema detecta les zones rurals que necessiten aigua o pesticides, que pateixen alguna plaga o bé que tenen un major risc d’incendi a causa de la sequera.

Per desenvolupar el projecte, l’empresa compta amb el suport de la Generalitat per mitjà d’ACCIÓ, que els ha concedit un ajut de 100.000 euros del programa Startup Capital, destinat a impulsar el creixement d’empreses emergents tecnològiques. Polarimètrics és una empresa fundada el 2023 i ubicada a Terrassa.

Polarimètrics ha dissenyat un dispositiu de sensors multiespectrals, equipat amb cinc càmeres de diferents funcionalitats, que van des del visible fins a la banda tèrmica. Amb la informació de les diferents reflectàncies espectrals es podran obtenir dades detallades de l’estat de salut del terreny, detectar anomalies com per exemple la falta d’aigua en alguna zona, o la presència de possibles animals no desitjats o de plagues que necessitin intervenció immediata.

A més, el dispositiu té capacitat per adaptar-se a tot tipus de dron o vehicle aeri no tripulat (UAV per les sigles en anglès). Segons informa el Departament d’Empresa i Treball, l’objectiu és augmentar la productivitat del cultiu, a més de reduir costos pel que fa a consum d’aigua i optimitzar l’ús de productes químics per als tractaments. L’empresa té previst realitzar una prova pilot per comprovar el rendiment, la fiabilitat del dispositiu i l’adaptabilitat als diversos tipus de drons i UAVs.

El CEO de Polarimètrics, Pau Santos Vives, explica tenen l’objectiu de «facilitar el treball al món rural» i aconseguir una tecnologia «que permeti conèixer l’estat del terreny amb la màxima precisió possible, optimitzant els temps de feina de les empreses que s’hi dediquen, però també dels agricultors i ramaders locals». Santos ha agraït el suport d’ACCIÓ que, segons ell, els ha permès «tirar endavant el projecte» i confia que captaran «ràpidament els primers clients».

La startup també es troba en fase de desenvolupament d’una segona versió d’aquesta tecnologia per incorporar-hi intel·ligència artificial. Això permetria optimitzar els patrons de seguiment i perfeccionar l’ús i anàlisi de les dades recollides a través de les càmeres, processant-les en temps real i automatitzant la presa de decisions.

Polarimètrics és una empresa catalana fundada el 2023 a Terrassa (Vallès Occidental). Compta amb el segell ENISA (Empresa Nacional d’Innovació del Ministeri d’Indústria i Comerç), que reconeix startups innovadores i amb un model de negoci escalable.

El projecte s’enfoca a comercialitzar el seu producte al sector de l’agricultura de precisió i, a la vegada, la companyia treballa per acostar la seva tecnologia als agricultors i ramaders tradicionals, amb l’objectiu que augmentin la productivitat i el rendiment de la seva feina diària.

Et pot interessar: