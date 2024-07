Els productors del blat de mestral de la Conca de Barberà encadenen un segon any de males collites

Els agricultors que produeixen blat de mestral a la Conca de Barberà tindran per segon any consecutiu una mala collita per la sequera. Van començar a plantar aquest blat fa cinc anys en col·laboració amb la Federació Provincial de Forners de Tarragona per tal que els elaboradors poguessin fer un pa «de molta qualitat» i de proximitat a partir de la farina generada també a la demarcació.

Una desena de pagesos planten 250 hectàrees del cereal, que en un any bo podrien donar uns 750.000 quilos. Algunes estimacions apunten que enguany la reducció serà de més del 30%. «És un blat que al pagès no li dona un plus de rendiment i hem agafat els anys més dolents, però amb il·lusió ho tirem endavant», ha dit Jordi Corsellas, president de Coperal.

Coperal és la cooperativa que amb uns 1.200 socis agrupa la gran majoria dels productors de blat de la Conca de Barberà, Alt Camp i bona part de la Segarra i Anoia. Les proves que van dur a terme els van fer apostar pel blat de mestral. «Buscàvem el valor afegit i havíem vist que feia bona qualitat de farina», ha apuntat Corsellas.

Si bé el blat de mestral és una barreja de diferents varietats, la que més bon resultat ha donat és la denominada acuirassada. És una varietat «més tardana, que s'ha de sembrar més tard i això també ajuda a combatre les males herbes», ha concretat.

El president del Gremi de Forners de Reus i membre de la Federació Provincial de Forners de Tarragona, Ramon de la Fuente, ha indicat que «és una farina molt versàtil». «Ens permet treballar amb varies funcions i tipus d'elaboracions de pa, i cada forner pot elaborar el seu pa amb la mateixa farina però a la seva manera», ha concretat.

De tota la producció, uns 8.000 quilos se'ls queden els forners de la demarcació. De la Fuente ha lamentat que tot i els esforços de les entitats són pocs els elaboradors que aposten per fer servir la farina de proximitat. «Costa molt convèncer, però per nosaltres aquests pocs cèntims que val de més, compensen, perquè el producte acabat és molt bo», ha valorat, i ha afegit que els consumidors «ho aprecien». Així doncs, la resta de la producció de blat, Coperal la destina a fer pinsos o altres tipus de farina.

Inici de la sega

A la Conca de Barberà la sega del blat va començar per Sant Joan i està previst que acabi a finals de juliol. Tot i això, el fet que la acuirassada sigui una varietat més tardana ha fet que aquest dimarts Coperal i els agricultors hagin escenificat en un acte l'inici de la sega del blat de mestral. Ho han fet al camp de proves que tenen als afores de Santa Coloma de Queralt i a més dels impulsors també hi han assistit representants de la comarca.

El president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Joan Canela, ha afirmat que els representants polítics han de «treballar perquè es conegui el producte» i per ajudar la pagesia a eliminar burocràcia. «Us ho hem de posar més fàcil perquè el futur del país és al seu producte i al territori», ha afirmat. Per la seva banda, la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica al Camp de Tarragona, Glòria Tibau, ha apuntat que properament s'obriran línies de subvencions per promocionar els productes de proximitat.

