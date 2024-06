Unió de Pagesos preveu una collita d'olives «molt baixa» al Camp de Tarragona i l'Ebre per la sequera

Unió de Pagesos preveu una producció «molt baixa» d'olives en la campanya d'enguany al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre per la situació de sequera. Segons el sindicat, a les comarques del Baix Ebre, Montsià i de la Terra Alta, les flors dels arbres s'han cremat pel vent ressec de les últimes setmanes i les expectatives d'una bona collita s'han reduït molt.

Al Baix Camp, Priorat i a la Ribera d’Ebre, la situació també és «greu» perquè els arbres han estat «molt estressats hídricament», ja que són plantacions de regadiu que depenen dels pantans de Riudecanyes, Margalef i Guiamets, que continuen completament buits. Els pagesos tornen a demanar a les administracions que articulin mesures extraordinàries i urgents per ajudar-los.

L'olivera de regadiu de la zona del Baix Camp, Priorat i de la Ribera d'Ebre està «molt debilitada», indiquen des del sindicat, per afrontar els fenòmens climàtics adversos. La floració de l'olivera en la zona dels pantans s'ha assecat; la rapa que hi havia era dèbil i prima i ja s'anticipava una «mala collita si les condicions no milloraven».

A més de la pèrdua de producció, aquesta situació posa en risc la continuïtat de moltes explotacions professionals al Baix Camp. També tindrà repercussió en les cooperatives, que ja preveuen la possibilitat de no poder obrir la pròxima campanya, indiquen des d'Unió de Pagesos.

Davant d'aquesta situació «greu», Unió de Pagesos treballarà perquè els governs apliquin noves mesures extraordinàries tal com van aconseguir l'any passat, quan van obtenir un ajut per a olivera de secà a tot Catalunya i un altre per a la zona de Riudecanyes, així com la reducció de mòduls de l'IRPF per a totes les comarques afectades. Enguany, els agricultors mantindran aquesta petició.

