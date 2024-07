Tallada la circulació a l'R11 i l'RG1 entre Girona i Caldes per l'incendi d'un tren de gas liquat

La circulació ferroviària de l'R11 i l'RG1 es troba tallada entre Girona i Caldes de Malavella per l'incendi d'un tren de mercaderies a Girona. El telèfon d'emergències va rebre l'avís a les 23.26 hores. El tren transportava gas liquat. Està activada l'alerta del pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses (Transcat).

Els Bombers han activat de matinada fins a 13 dotacions amb una quarantena d'efectius, entre elles personal del Grup d'Incidents Tecnològics (GRIT) i dos furgons de risc químic. A primera hora del matí, mantenien set dotacions que continuen supervisant el tren, fins que s'ineritzi la cisterna malmesa, on està l'esquerda d'uns 40 a 50 centímetres. No consten ferits.

Des de Renfe s'està gestionant un servei alternatiu per carretera per al tram afectat però fonts de la companyia han explicat que no han trobat de moment autobusos disponibles. Davant d'això, els viatgers de Barcelona, Girona i Figueres VIlafant s'estan encaminant a trens d'alta velocitat.

D'altra banda, es manté el confinament dels veïns més propers a la zona de l'accident, que s'ha produït a l'alçada de la carretera de Barcelona i prop de la rotonda del Mas Gri.

També es troba tallada la circulació viària en el tram afectat d'aquesta carretera, segons ha informat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, a través de la xarxa social X.

Et pot interessar