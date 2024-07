Bandera vermella en una seixantena de platges catalanes pel mal estat de la mar

Una seixantena de platges catalanes tenen bandera vermella aquest diumenge arran del mal estat de la mar provocat per les precipitacions que han caigut durant les darreres hores.

De les 252 platges vigilades que té el país, 61 tenen prohibit el bany –totes per la meteorologia, a excepció de la del Fòrum de Sant Adrià de Besòs, tancada per un vessament químic al riu que hi desemboca– i també n'hi ha 107 amb bandera groga.

El Maresme és la zona amb més banderes vermelles aquest diumenge, 25, seguida de les platges de la Costa Brava (17) i les del Barcelonès (11). A la Costa Daurada hi ha set platges amb bandera vermella aquest diumenge i una al Garraf, la de la Mota de Sant Pere de Cubelles.

