Puigdemont assegura que «l'acompanyament» del Consell de la República és «imprescindible» en el seu retorn

L'expresident i candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat que «l'acompanyament» del Consell de la República és «imprescindible» en el seu retorn. Ho ha dit en la intervenció final del ple que l'entitat independentista ha celebrat aquest dissabte a Elna, a la Catalunya del Nord, a porta tancada i que s'ha fet públic a través d'un comunicat.

Des de l'organització afirmen que l'expresident ha comentat «els possibles escenaris» que es derivin de la seva tornada, també «la possibilitat de la seva detenció i com l'afrontarà si és el cas».

Durant l'assemblea, el vicepresident del Consell de la República, Toni Comín, ha presentat el pla de govern 24/26 definitiu. Comín ha volgut destacar la participació de l'assemblea territorial per «afegir valor al pla amb les seves aportacions» i ha volgut detallar els sis objectius generals de l'estratègia política de l'entitat per aquest mandat. El de Junts ha afirmat que «han de servir per estar a apunt per a l'endemà».

Entre els objectius hi ha «fer més i millor activisme», ampliar la base de registrats, «continuar treballant per la unitat estratègica» o «internacionalitzar la causa catalana». A més, s'han creat tres grups de treball centrats en tres àmbits: llengua catalana, consum estratègia i l'augment de registrats.

