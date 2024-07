El PSC s'imposaria a les eleccions catalanes per davant de Junts i ERC, segons el CEO

El PSC s'imposaria a les eleccions al Parlament amb entre 39 i 45 escons, segons el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del 2024, presentat aquest dijous. Junts seria la segona força, amb entre 31 i 36, per davant d'ERC (19-24) i el PP (13-18).

Vox se situaria cinquena, amb entre 7 i 11 escons, i els comuns serien sisens (5-8). La CUP (1-6) i Aliança Catalana (1-4) també aconseguirien representació.

Així, un possible tripartit encapçalat pels socialistes, i també amb ERC i els comuns, podria repetir la majoria absoluta (63-77), tal com van aconseguir per la mínima el 12-M. Per contra, l'independentisme sense AC no hi arribaria (51-66). El baròmetre es va fer entre el 10 de juny i el 8 de juliol amb 2.000 enquestes.

Així, la majoria de les enquestes es van fer després de les eleccions europees, de l'elecció de Josep Rull com a president del Parlament i de l'entrada en vigor de l'amnistia. El treball de camp, però, ja estava pràcticament acabat quan va esclatar la polèmica sobre els cartells dels germans Maragall d'ERC, a principis de juliol. El director del CEO, Jordi Muñoz, ha dit que el baròmetre reflecteix «estabilitat» respecte al 12-M, ja que tots els partits quedarien en la mateixa posició. A més, les forquilles que marca el baròmetre inclouen la representació que cada força va obtenir en els comicis de fa dos mesos.

L'estimació de vot també manté el mateix ordre de partits, amb el PSC aconseguint entre el 28% i el 32% dels sufragis, mentre que Junts tindria entre el 19% i el 23%. ERC seria tercera (13-16%), mentre que el PP, quart (10-13%). Vox obtindria entre el 6 i el 8% dels vots, els comuns entre el 5% i el 7% i la CUP, entre el 3% i el 5%. Per últim, Aliança Catalana ompliria entre el 2% i el 4% de les urnes amb les seves paperetes.

Pel que fa a la valoració dels líders, Salvador Illa encapçala el rànquing amb una nota de 5,2 sobre 10, per davant de Pere Aragonès (4,8), Laia Estrada (4,6) i Jéssica Albiach (4,6). El candidat de Junts a la presidència, Carles Puigdemont, suma un 3,9, una nota superior a la de Sílvia Orriols (3,6), Alejandro Fernández (3,1) i Ignacio Garriga (1,9).

Illa, el candidat amb més opcions de ser president

El baròmetre també pregunta sobre quin candidat té més possibilitats d'acabar sent president de la Generalitat, i és Salvador Illa qui s'imposa amb el 65% dels enquestats, batent Carles Puigdemont, que compta amb el 14%. Un 8% dels participants creu que cap dels dos acabarà liderant l'executiu català abans que no s'esgoti el termini per a una investidura.

Entre els qui creuen que Illa acabarà de president, un 20% creu que els comuns i ERC li haurien de facilitar la investidura, mentre que un 14% creu que ERC hauria de fer-ho en solitari i, el 8%, que haurien de ser els republicans i Junts. Entre els propis votants de la formació de Marta Rovira, un 57% creu que ERC hauria d'estar en la fórmula per assegurar una presidència del candidat socialista.

Un 12% va decidir el vot l'últim dia

L'enquesta també reflecteix que el 63% d'enquestats van decidir el seu vot el 12-M abans de l'inici de la campanya, mentre que el 7% ho va fer a l'inici, el 16% la darrera setmana, i el 12% va inclinar-se per una opció el mateix dia dels comicis.

D'altra banda, entre els qui es van quedar a casa, un terç de les persones ho va fer perquè cap partit el representava, mentre que un 19% preferia fer una altra cosa i un 17% perquè volia protestar contra els polítics i el sistema.

El segon Baròmetre del CEO d'aquest 2024 es basa en enquestes realitzades de manera presencial (domiciliària), entre el 10 de juny i el 8 de juliol de 2024 per part de l’empresa GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL. En total, es van entrevistar 2.000 persones de 18 anys i més, residents a Catalunya, amb dret a vot a les eleccions al Parlament i Generals.

