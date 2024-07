El PSC deixa en mans de l'executiva del partit validar els possibles acords amb ERC i Comuns

El PSC deixa en mans de l'executiva del partit validar o rebutjar els possibles acords d'investidura per la Generalitat de Catalunya amb ERC i els Comuns. Així ho ha expressat el secretari del partit, Salvador Illa, qui ha proposat al Consell Nacional que delegui a la direcció dels socialistes la capacitat de prendre aquesta decisió. «És necessari una flexibilitat atès el calendari per validar amb agilitat», considera Illa. A la vegada, justifica la necessitat de fer pactes progressistes a Catalunya per «frenar l'extrema dreta» i fer «polítiques estables».

A més, el líder del PSC creu que hi ha temps abans del 26 d'agost per tancar un «bon acord» amb els dos partits esmentats i ha dit que les negociacions continuen amb «discreció, generositat i humilitat». «El nus i el nucli de la negociació és que ningú renunciï al seu objectiu polític, però que sapiguem trobar el punt comú», defensa Illa. El PSC no acostuma a fer consultes a la militància per validar acords polítics, però sí que es va fer excepcionalment per comprovar el suport a la llei d'amnistia el novembre passat, amb un 85,4% de vots a favor.

Per un altre costat, també ha demanat al Poder Judicial que respecti «l'àmbit d'actuació del legislatiu i apliqui la llei d'amnistia». En aquesta línia, ha assegurat que el retorn de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a Catalunya després de gairebé set anys exiliada a Suïssa és «una bona notícia», però també ha reclamat «comptar amb tots els actors polítics». El Tribunal Suprem es va negar a aplicar la mesura de gràcia als casos amb el delicte de malversació, que afecta entre altres a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.

Lamine Yamal

A continuació, el socialista també ha aprofitat que aquest diumenge es juga la final de l'Eurocopa entre Espanya i Anglaterra per referir-se al jugador de Mataró, Lamine Yamal, com a exemple de la «Catalunya de justícia social i oportunitats per a tothom» que volen els socialistes. «Cada gol de Lamine Yamal, és un gol a l'extrema dreta, al racisme, als que volen una Europa i una Espanya trencada. Necessitem més Lamine Yamal al futbol, en medecina, en educació i en ciència», ha afirmat.

Atemptat a Estats Units

Per un altre costat, el secretari del PSC també ha aprofitat el moment per condemnar «sense pal·liatius i amb rotunditat» l'atemptat contra el candidat republicà a les pròximes eleccions i expresident, Donald Trump, que ha resultat ferit durant un míting d'aquest dissabte a Pittsburg. «No compartim gairebé res del projecte polític, però condemnem un acte de violència intolerable», ha asseverat el líder del PSC.

Illa ha subratllat que «la política democràtica exclou tota mena de violència» i que «els camins de la política són uns altres: el del diàleg, el contrast de projecte, les eleccions i la transformació de la societat des de les institucions».

Et pot interessar: