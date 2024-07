Avila, Fornieles i Torres conformen la nova junta directiva de l’entitat H2O

H2O, el col·lectiu LGTBIQ+ del Camp de Tarragona, té nova junta directiva. Misericordia Avila Irigaray pren el relleu de Berta Mascaró com a presidenta de l’entitat, i estarà acompanyada per David Fornieles Abreu, com a secretari, i Josep M. Torres Quiles, que en serà el tresorer.

La nova directiva va ser la candidatura més votada en l’assemblea general celebrada dilluns. La junta «es compromet a treballar incansablement per enfortir l’entitat i fomentar un entorn de respecte, diversitat i inclusió al Camp de Tarragona», tal com ha expressat en un comunicat.

Entre les seves prioritats, hi ha continuar amb l’organització d’esdeveniments educatius i culturals, prosseguir proveint suport per a persones LGTBIQ+ i les seves famílies, seguir treballant en la creació d’un espai segur per a persones del col·lectiu, augmentar la visibilitat al Camp de Tarragona, finalitzar la reforma dels estatuts i aconseguir créixer en la col·laboració amb les institucions i administracions locals

