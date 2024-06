Arrenca el primer Festival Pride de Tarragona

Aquest dissabte Tarragona celebra, per primer cop, el Pride Festival. Sota el lema 'l’Orgull és nostre', l'esdeveniment vol reivindicar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, que cada any se celebra el 28 de juny.

Durant tot el dia, la plaça Corsini serà l’epicentre del festival, acollint diverses activitats de caràcter reivindicatiu i festiu fins a les 3 h de la matinada, entre les quals destaquen actuacions musicals, una fira d’entitats, drag shows, una marxa reivindicativa que recorrerà gran part de la Rambla Nova i una lectura del manifest social i pregó comunitari.

Els actes han arrencat a les 10 h, amb la gravació en directe del podcast Les Golfes edició Pride, i han continuat a les 11 h amb l'espectacle de maga infantil Magic Pride!, de mà de la maga Judith Trilirí. Tot seguit tindrà lloc el drag show El misteri de María Edilia. A partir de les 12 h els assistents podran gaudir del Vermut Pride Electrònic per Dj Set Vayatella Versace (versió pop).

La jornada continuarà a les 18 h amb el Talk show Pride Tarragona, un espectacle amb animació, música i dinamització. A les 19 h arrencarà la marxa per la visibilitat i l’orgull de la comunitat LGTBI+ de Tarragona, que recorrerà la Rambla Nova. Al final d'aquesta tindrà lloc la Lectura del manifest social i el pregó comunitari.

A les 21:30 h la festa anirà escalfant motors amb el Dj set per KUKI Party. A partir de les 23 h començarà la Gala i Concert Pride Tarragona en la qual gairebé una desena d’artistes pujaran a l’escenari de la plaça Corsini amb Rebeca com a cap de cartell. També hi actuaran La Prohibida, Farga, María Edilia i Friedriich Prat, entre d’altres. D’igual forma, ho faran artistes locals.

Durant el matí també s'organitzaran activitats infantils i familiars, com el taller infantil de xapes, el photocall per la diversitat, contacontes, i el punt de maquillatge Pride. A més, al llarg del dia estarà disponible l'espai de canguratge Temps X Cures i l'espai d’informació i atenció Punt Lila i Arc Iris.

