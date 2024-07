La desfilada del Pride ocupa el centre de Barcelona per primera vegada reclamant una educació en diversitat sexoafectiva

La desfilada del Pride ha ocupat el centre de Barcelona per primer cop estrenant nou recorregut. Les carrosses han passat des de plaça Universitat fins a Arc de Triomf, travessant la Gran Via i baixant pel passeig Sant Joan. Enguany, el Pride reclama una educació en diversitat sexoafectiva i de gènere, recordant que és una «assignatura pendent» a les aules.

En una de les primeres jornades més caloroses de l'estiu, milers de persones s'han concentrat a sobre de les carrosses d'entitats, empreses i institucions. Alguns dels assistents han remarcat que espais com el Pride serveix per «fer visible» la comunitat LGTBI i han assenyalat la importància de sortir als carrers en un context d'auge de l'extrema dreta per «no fer passos enrere».

Diverses persones assistents han explicat a l'ACN la necessitat de concentrar-se per «fer visible» i mostrar «l'orgull» LGTBI. L'Àlex i el Sergi, de Barcelona, han destacat que «més enllà de la festa, cal implicar-se socialment perquè sembla que les coses estiguin molt bé, però poden canviar».

Tant ells com l'Elisa, de Castelldefels, han remarcat la seva preocupació per l'auge de l'extrema dreta. El Sergi ha advertit que «la gent que vota la dreta es deixa arrossegar per l'extrema dreta». «No ens podem relaxar», ha afegit l'Àlex.

L'Elisa també ha assenyalat que participa al Pride per «crear un espai segur per a tots els que encara estiguin dubtant [de la seva sexualitat]». Així mateix, ha apuntat que «no es pot retrocedir en drets». «És una burrada que l'extrema dreta estigui donant pel sac», ha sentenciat.

Educació en diversitat sexoafectiva

Fins ara, la rua del Pride resseguia l'avinguda Paral·lel per acabar a plaça Espanya, però enguany, per primera vegada, la desfilada ha recorregut el centre fins a Arc de Triomf on les entitats promotores del festival han llegit el manifest de l'edició d'enguany, centrant-se en la demanda d'una educació en diversitat sexoafectiva i de gènere. La festa continuarà als escenaris del passeig Lluís Companys i plaça Catalunya amb Jessie J com a cap de cartell.

L'Àlex ha comentat que a les escoles «els nois tenen a la boca la paraula 'marieta' i es fa servir per fer mal a la gent». «L'educació a les famílies als col·legis és principal perquè hi hagi un ambient més tolerant», ha continuat. L'Elisa s'ha fixat en l'assetjament a les escoles: «Si creus que no algú no és normal penses que el pots atacar».

Entre el públic, molts turistes provinents d'arreu del món com l'Andres vingut des d'Alemanya. Ha destacat que la ciutat de Barcelona és de «ment oberta» i hi ha una societat «amigable» vers la comunitat LGTBI. També ha coincidit a dir que és «important» sortir al carrer perquè hi ha persones que «no accepten» les persones amb sexualitats i identitats dissidents.

