El 15% de la plantilla del servei 112 està de baixa per depressió o ansietat

L’absentisme en la plantilla del servei de trucades d’emergència 112 creix fins al 16,49% de les hores totals. Segons dades de l’empresa, la major part d’aquest absentisme és a causa de baixes mèdiques per depressió o ansietat. En total, en l’acumulat d’absentisme del mes de juny, les hores per baixa mèdica han estat 1795, que suposen gairebé la totalitat d’absentisme que arriba a 2076 hores.

Per tant, aproximadament el 15% de la plantilla del 112 no va treballar durant el mes de juny per baixa mèdica. I a aquesta dada cal sumar que el servei ja està reduït de base al 85% a causa de la vaga dels treballadors del 112 que complirà el seu primer aniversari l’11 d’agost. «Que les baixes per depressió i ansietat estiguin al voltant del 15% és una dada molt alarmant», subratlla el representant de la CGT al centre 112 de Reus, Martí Vallvé.

Mesura contra l’absentisme

Per aquest motiu, els representants dels treballadors es van reunir amb l’empresa el passat dimecres 17 de juliol per buscar una solució. «La sorpresa és quan des de l’empresa consideren que aquest nombre de baixes són fraudulentes i que la gent s’agafa la baixa a la mínima», comenta Vallvé.

Amb aquesta hipòtesi, Serveo els comunica que contractaran els serveis de Qready, una empresa de gestió de l’absentisme. «La feina d’aquesta mena d’empreses és aconseguir que t’agafis l’alta mèdica com més aviat millor i reduir les baixes tant en nombre com en durada per millorar el benefici de les empreses. La salut dels treballadors els és igual», critica contundentment el representant de la CGT.

A més, assenyala que aquesta reacció no té cap sentit: «Nosaltres, davant d’aquesta problemàtica els proposem el que fa un any que diem. Coses com més descansos, reducció de la jornada o augmentar el plus de nocturnitat, entre altres coses. Amb el tema de la reducció de jornada ens posen una línia vermella i l’acceptem, i acceptem que els canvis siguin graduals, però després no pot ser que rebutgin totes les nostres propostes, diguin que el servei els dona pèrdues i que en acabat tinguin diners per contractar a una empresa externa. Això és un insult. A més, no arribes a un 16% d’absentisme només amb baixes fraudulentes»

A conseqüència, Vallvé apunta que afecta negativament tant els treballadors com a la ciutadania: «Per un costat, els treballadors pateixen unes condicions laborals precàries, però també hem de recordar que això és un servei públic. En moments puntuals s’arriben a perdre fins a una cinquantena de trucades». «Algunes d’aquestes trucades són urgències greus, com casos de violència de gènere o accidents de trànsit», recorda.

Un context encara difícil

Pel que fa al context polític, tot i haver passat les eleccions catalanes, la lenta formació de nou govern deixa la situació igual d’estancada. «Nosaltres continuarem amb la vaga fins que hi hagi govern, no afluixarem perquè, quan hi hagi un nou conseller d’Interior, aquest tingui ja sobre la taula el tema del 112», adverteix Martí Vallvé. Una advertència que preveu que la vaga s’allargarà més enllà del seu aniversari al mes d’agost i, si hi hagués repetició electoral, a saber fins quan.