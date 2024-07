Denuncien la sobrecàrrega de feina de les infermeres que treballen en poblacions costaneres tarragonines a l'estiu

El Sindicat d'Infermeria SATSE Tarragona ha denunciat la «insostenible sobrecàrrega laboral» que pateixen les infermeres durant l'estiu en zones costaneres de difícil cobertura del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Argumenten que les professionals es veuen obligades a assumir «una càrrega de treball excessiva a causa de la població flotant» que incrementa la demanda assistencial. Per contra, asseguren, són centres on sovint no es cobreixen els reforços necessaris per manca de professionals disponibles. El sindicat reclama mesures immediates per garantir unes condicions laborals dignes i adequades en aquestes zones.

Com a exemple de la situació que pateixen en municipis amb un increment poblacional «enorme», citen els casos de Salou o l’Ametlla de Mar. En aquest últim, apunten, passen dels 7.500 habitants censats a una població de fins a 30.000 habitants durant la temporada estival.

Apunten que les infermeres que treballen en CAPs situats en zones allunyades dels centres urbans i poc atractives per als professionals pateixen la manca de reforços i això fa que la càrrega de treball augmenti dràsticament per l'increment de la població flotant, que requereix atenció per problemes derivats de les activitats estiuenques -com punxades d'eriçó, picades de medusa, talls, caigudes, i consum d’alcohol- així com un augment de casos urgents a causa de l'increment de persones -patologia cardíaca o vascular-.

Les infermeres asseguren que també han de fer front a l'atenció de malalts crònics desplaçats, persones que es muden a la seva segona residència i no tenen metge o infermera assignats, així com l’atenció domiciliària dels mateixos. Sovint no es pot accedir al seu historial, dificultant la tasca i continuïtat de les cures.

A aquesta situació, remarquen, s'hi suma la manca de metges, fet que exigeix a les infermeres a convertir-se en «la porta d’accés al centre mitjançant la gestió de la demanda aguda». A les Terres de l'Ebre, la situació és encara més complicada per la distància dels dos hospitals més propers, que es troben a trenta minuts.

SATSE Tarragona exigeix mesures efectives per solucionar aquesta situació insostenible. Recorden que si bé al III Acord de l'Institut Català de la Salut ja es va incloure un plus per als professionals que treballen en zones rurals i de difícil cobertura, això no és suficient.

Volen, concretament, que s'incentivi els professionals més enllà de la remuneració econòmica; establir «reforços adequats i no inferiors a les necessitats reals»; així com garantir unes condicions laborals dignes per «trencar el cercle viciós de la manca de reforços».

