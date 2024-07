El 061 recupera la normalitat després de la incidència informàtica generalitzada

El servei 061 ha recuperat totalment la normalitat després de la incidència informàtica generalitzada que s’ha produït aquest divendres a primera hora. N’ha informat la conselleria de Salut que ha apuntat que la línia telefònica ja pot atendre tota mena de consultes. Aquesta avaria també ha afectat l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST), que han hagut d'ajornar tractaments de radioteràpia. La situació en aquests centres s’ha normalitzat a les dotze del migdia. Tot i que el Departament de Salut ha indicat que la majoria d’aquestes teràpies es podrien fer al llarg d'aquest divendres, ha admès que a un percentatge petit de pacients, per a qui la teràpia és menys crítica, se'ls citarà dilluns.

La incidència també ha afectat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els centres de Sant Joan de Déu a Esplugues i Sant a Sant Boi de Llobregat, l'Hospital de Granollers, el Banc de Sang i Teixits (BST), l’Institut Guttman, i l’Hospital de Granollers.

La conselleria ha sostingut que no hi ha hagut afectació assistencial a cap d’aquests centres perquè s’ha reorganitzat l’atenció desplaçant els tractaments programats.

Alhora, ha indicat que el 061 ha pogut atendre totes les urgències que ha rebut. Des de primera hora del matí, Salut ha demanat a la ciutadania que reservés aquest canal i el 112 per a urgències i emergències sanitàries per no col·lapsar les línies mentre es resolia el problema.

Alguns centres d'atenció primària que no són de l'Institut Català de la Salut (ICS) també han patit afectacions parcials.

