L'Eurecat de Reus busca voluntaris per a quatre estudis d’intervenció nutricional

El centre tecnològic Eurecat Reus busca persones voluntàries que vulguin participar en quatre estudis d’intervenció nutricional que té oberts actualment i que inclouen poblacions en diferents etapes de la vida.

Amb aquesta finalitat, el proper divendres, 19 de juliol, a la tarda, nutricionistes i investigadores de la Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut d’Eurecat estaran al Parc Sant Jordi de Reus per informar les famílies i persones interessades a participar en algun dels quatre estudis d’intervenció nutricional, un àmbit en el qual l’equip del centre tecnològic és capdavanter.

Canvi en els hàbits alimentaris

El primer estudi del projecte europeu SwitchToHealthy, cerca famílies amb un fill o filla menor de 12 anys i un adolescent de 12 anys o més, que vulguin canviar i millorar els seus hàbits alimentaris en base a la dieta mediterrània i reforçar els coneixements en alimentació sostenible.

La durada de l’estudi serà de tres mesos a partir del mes de setembre. Les famílies voluntàries formaran part d’un programa educatiu dissenyat per dietistes-nutricionistes en el qual es farà ús de recursos digitals interactius, com una aplicació per rebre plans alimentaris personalitzats, activitats educatives per als adolescents i refrigeris saludables d’origen vegetal per als berenars dels infants.

El projecte està finançat a través de la convocatòria PRIMA, amb el suport del programa Horizon 2020 de la Unió Europea.

Suplementació amb vitamina B12 en una dieta vegetariana o vegana

Eurecat Reus també busca voluntaris majors de 18 anys que segueixin una dieta vegetariana per avaluar l’efecte de la suplementació de diferents formes de vitamina B12, no procedents de fonts animals, sobre l’estat nutricional d’aquesta vitamina en l’organisme i la qualitat de vida en persones que segueixen una dieta vegetariana i, per tant, tenen un major risc de patir-ne deficiència, ja que es tracta d’un tipus de vitamina que només es pot obtenir amb el consum de productes animals.

Per realitzar aquest estudi, anomenat NORMB12, es cerquen voluntaris que segueixin una dieta vegetariana, sense consum de carn i peix, però sí que poden consumir lactis i ous, que no se suplementin amb vitamina B12 i que presentin un dèficit marginal d’aquesta vitamina, el qual es determinarà amb les analítiques de la visita de preselecció de les persones voluntàries.

Millorar el coneixement de la salut muscular

D’altra banda, per a l’estudi OPTIPROT, cerca homes i dones d’entre 50 i 75 anys que vulguin conèixer la seva salut muscular i rebre recomanacions dietètiques personalitzades saludables sobre la ingesta de proteïnes.

L’estudi té una durada d’una setmana en la qual s’haurà d’atendre a dues visites presencials al centre d’Eurecat a Reus.

Un cop finalitzat l’estudi, els participants rebran un informe complet sobre la composició corporal i recomanacions dietètiques personalitzades.

Estudi per combatre el greix visceral en la postmenopausa

Eurecat Reus també té en marxa l’estudi d’intervenció nutricional Fathis + per estudiar l’efectivitat d’una nova teràpia basada en un multiingredient d’aminoàcids, per millorar l’impacte del sobrepès, l’obesitat i la malaltia del fetge gras no alcohòlic en la salut de dones en l’etapa de la menopausa.

En concret, la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat busca 50 dones entre 50 i 65 anys en l’etapa de postmenopausa amb sobrepès i que no segueixin una teràpia hormonal, per avaluar els efectes d’un ingredient per a reduir el greix visceral.

La intervenció té una durada de tres mesos durant els quals es duran a terme quatre visites, a més de dues visites d’anàlisi de composició corporal.

