La URV obre un nou estabulari referent per a la recerca biomèdica i biotecnològica

Des d'aquest dimecres, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili de Reus compta amb un nou estabulari per a la recerca bàsica i clínica dels àmbits de la medicina, la nutrició, la bioquímica i la biotecnologia. Aquest està ubicat al Parc Científic URV-Bellissens.

A l'estabulari hi podran accedir investigadors dels grups de recerca de la Universitat i dels centres de recerca i hospitals associats, a més d’empreses, que podran avançar en l’estudi de teràpies aplicables als camps de la neurologia, la psicologia, l’oncologia, les malalties metabòliques, la immunologia i la toxicologia, entre d’altres.

El nou equipament de 452,3 m2, que es posarà en funcionament a la tardor, ha comptat amb el cofinançament de Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Reus i la mateixa URV. Conjuntament han aportat 1,79 milions d’euros per implementar aquest projecte per millorar la potència en recerca biomèdica de la Universitat i de l’ecosistema del sud de Catalunya.

L’impacte sobre la salut de les persones

Els estudis experimentals són un pas previ indispensable per a l’aplicació dels resultats de la recerca sobre els humans, que reverteix en la millora de la salut de les persones. I disposar d’aquest equipament significa que es podran escurçar les etapes de la recerca abans d’arribar a una aplicació definitiva sobre els humans gràcies a dues novetats que el converteixen en una infraestructura singular a Catalunya.

D’una banda, la instal·lació té una zona d’estabulació lliure de patògens específics amb microaïlladors autoventilats que permeten allotjar ratolins amb immunitat reduïda. Per garantir que no hi entraran agents patògens s’estableixen diferents tipus de barreres: la filtració absoluta de l’aire d’entrada i sortida, l’esterilització dels materials i objectes que hi entren i el control del personal que accedeix a la zona, que ha d’estar en quarantena durant 48 hores.

Aquest model d’estabulació permetrà fer estudis d’immunologia i farmacologia i malalties com ara diabetis, arterioesclerosi i diferents càncers, entre d’altres.

De l’altra banda, es podran crear soques transgèniques de ratolins per estudiar, per exemple, la funció de gens específics, la formació de tumors, el desenvolupament embrionari i la regulació de la funció cerebral així com provar teràpies gèniques o teràpies dirigides a cèl·lules específiques, entre d’altres.

També es podran estudiar els efectes metabòlics de diferents tècniques quirúrgiques, així com també es podrà assajar l’efectivitat i toxicitat de nous tractaments per a malalties relacionades amb la disfunció metabòlica i la nutrició, així com testar noves molècules amb potencial terapèutic.

Que l’Estabulari de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut tingui les condicions d’estar lliure de patògens específics garanteix un estat de seguretat superior respecte d’un estabulari convencional. Així, aquesta zona disposa de l’espai d’estabulació, una d’experimentació i un laboratori de micromanipulació, criopreservació i fecundació in vitro, per crear noves línies d’animals transgènics. Si bé també hi ha un espai per a estabulació estàndard amb cinc sales i zona d’experimentació amb dos quiròfans.

Atracció de talent

Altres beneficis esperats són la col·laboració amb instituts de recerca sanitària i alimentària, com l’IISPV i l’IRTA, la generació de llocs de treball altament qualificats, generar patents i contractes amb empreses i laboratoris de química, farmàcia, veterinària, medicina i psicologia, entre d’altres.

Aquest projecte està cofinançat amb un ajut de 685.035 euros pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, en el marc del projecte Singulars, amb un ajut de 300.000 euros per la Diputació de Tarragona, amb un ajut de 100.000 euros per l’Ajuntament de Reus i la resta, per la mateixa URV.

Et pot interessar