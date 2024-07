Una aplicació mòbil et permet conèixer quins municipis catalans has visitat

Les aplicacions mòbils s'han convertit en els darrers anys en una navalla suïssa. Tant et poden servir per realitzar una transferència bancària, conèixer nova gent o aprendre idiomes. No obstant això, no deixen de sorprendre'ns amb noves idees que digitalitzen cada cop més qualsevol aspecte de la nostra vida.

Recentment, un creador de contingut anomenat Pol Fernández ha decidit crear una nova aplicació que serveix perquè els usuaris aficionats a viatjar per Catalunya, puguin fer un repàs de quins municipis catalans han visitat. Anomenat 'Municipis Visitats Catalunya', actualment està ja disponible per ser utilitzat en dispositius iOS i descarregat a través de l'Apple Store. En aquest, a l'estil d'altres aplicacions semblants com 'Been', l'usuari disposa d'un mapa de Catalunya dividit en els 947 municipis. Aleshores, en visitar algun d'aquests pobles o ciutats, l'aplicació et permet marcar de color taronja l'indret i omplir el comptador.

Tot i que per ara només estigui disponible pels dispositius que utilitzin el sistema operatiu iOS, en un futur s'espera que estigui també operatiu per Android. El creador de l'aplicació ho ha desvetllat a través del seu perfil de la xarxa social X al ser preguntat per aquesta qüestió. Davant del dubte, ha respost que, actualment, Google està revisant l'aplicació per a incorporar-la a la seva oferta d'aplicacions mòbils.

Per tant, un nou repte que sorgeix per aquest estiu de 2024 és visitar tots els municipis catalans i tenyir tot el mapa de l'aplicació de color taronja. Us atreviu?

Et pot interessar: