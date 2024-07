Així funcionarà l’app del Govern per limitar l’accés de menors a la pornografia

El Govern va presentar aquest dilluns l’aplicació mòbil amb la qual vol limitar l’accés dels menors d’edat a continguts pornogràfics o per a adults, una eina anomenada 'Cartera Digital Beta' que serà de descàrrega voluntària i que estarà disponible, previsiblement, al final de l’estiu.

Concretament, seran les plataformes i pàgines webs les que hauran d’assegurar-se que els usuaris que hi accedeixen tenen més de 18 anys. Ho faran a través d’aquesta app en qüestió, que coneixerà la nostra edat gràcies al DNI electrònic o altres fonts administratives consultades pel Govern, responsable d’emetre les credencials que acrediten els usuaris com a adults. Però, com funciona exactament?

Com aconseguir la credencial

La iniciativa l’ha de prendre l’usuari, que serà l’encarregat de descarregar-se voluntàriament l’aplicació. Una vegada la tingui instal·lada al seu telèfon mòbil, haurà de sol·licitar l’acreditació que certifiqui la seva majoria d’edat. Aquesta credencial serà emesa pel Govern, que, a través de la Secretaria General de l’Administració Digital consultarà les nostres dades personals.

Quan l’usuari intenti accedir a una plataforma o pàgina web de contingut per a adults, aquesta li sol·licitarà que acrediti que és major d’edat. Per a això, la pantalla mostrarà un codi QR que l’interessat haurà d’escanejar amb la càmera del seu telèfon mòbil. Si compta amb una credencial que l’acredita com a adult, podrà accedir al contingut, que quedarà bloquejat en cas contrari.

La seguretat de l’app

Per complir amb la llei de protecció de dades, la credencial només comptarà amb un distintiu que identificarà l’usuari com a menor o com a adult, sense compartir altres conceptes com el nom o el document d’identitat. Així mateix, les credencials tindran, per seguretat, un número limitat i una caducitat.

S’emetran en grups de 30, que caducaran cada 30 dies per evitar la traçabilitat de la persona que està utilitzant aquesta identificació. Si un usuari esgota les seves 30 credencials abans que acabi el mes en el qual van ser emeses -cada una podrà utilitzar-se un màxim de tres vegades a cada plataforma-, en podrà sol·licitar més a l’aplicació.

Quines pàgines verificaran l’edat

Ara per ara només estaran obligades a efectuar la verificació d’edat les plataformes d’intercanvi de continguts per a adults establertes a Espanya. És a dir, la resta de plataformes no tenen cap obligació, de moment, d’incloure l’esmentat sistema, encara que el ministre per a la Transformació Digital i Funció Pública, José Luis Escrivá, els ha convidat que adoptin la solució espanyola de manera voluntària.

Així, si aplicacions de missatgeria com WhatsApp o Telegram decidissin fer-ho, quan aquestes detectessin l’intercanvi de contingut pornogràfic podrien oferir, si volen, un codi QR perquè els usuaris donin compte que són adults.

