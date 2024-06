Brussel·les acusa Apple d'incomplir la llei europea de competència amb l'App Store

La Comissió Europea acusa Apple d'incomplir la llei de mercats digitals de la UE perquè l'App Store «impedeix als desenvolupadors d'aplicacions dirigir lliurement els consumidors a canals alternatius d'ofertes i continguts». Això és el que ha conclòs Brussel·les en una avaluació preliminar de la investigació oberta al març.

La Comissió Europea apunta que, sota la norma comunitària per garantir la competència en els mercats digitals, els desenvolupadors d'aplicacions han de poder distribuir de manera «lliure de càrrecs» les seves aplicacions a l'App Store, així com poder informar els consumidors d'alternatives de compra més barates i dirigir-los a aquestes alternatives de compra. Segons Brussel·les, Apple no compleix cap dels requisits.

Per exemple, diu la Comissió Europea, els desenvolupadors d'aplicacions no poden oferir informació sobre preus a la botiga de la companyia estatunidenca i només poden dirigir els consumidors a altres alternatives a través d'enllaços que dirigeixen a altres pàgines web. L'executiu comunitari també apunta que Apple imposa «càrrecs» que «van més enllà del que és estrictament necessari».

Ara, la Comissió Europea ha enviat a Apple les seves «conclusions preliminars» sobre l'incompliment de la llei europea de competència en els mercats digitals. La companyia pot ara respondre a aquestes conclusions. En cas que es confirmin les sospites, Brussel·les pot adoptar una decisió de no compliment en 12 mesos des de l'inici del procediment, que va ser al març.

En cas d'incompliment de la llei, Apple s'exposa a una multa de fins al 10% de la seva facturació mundial. La sanció pot arribar a ser del 20% en cas d'incompliments reiterats.

En paral·lel a aquesta investigació, l'executiu comunitari també ha obert un procediment a la companyia estatunidenca per sospites que «els nous requisits contractuals per a desenvolupadors d'aplicacions de tercers i botigues d'aplicacions» també incompleixen les normes comunitàries.

Et pot interessar: