Rull constata que no hi ha candidat a la investidura i engega el compte enrere fins al 26 d'agost

El president del Parlament, Josep Rull, ha llegit aquest dimecres al matí davant del ple de la cambra la resolució que confirma que, ara per ara, no hi ha cap candidat per a sotmetre's a la investidura en el termini reglamentari i activa el compte enrere.

Concretament, el text signat i llegit per Rull «constata que no li ha estat possible proposar al ple de la cambra un candidat per ser investit president o presidenta de la Generalitat» i «dona compte d'aquesta circumstància a l'efecte de l'inici del còmput de dos mesos». La lectura per part del president de la cambra ha tingut lloc a les onze del matí, abans de celebrar-se un debat específic, on els grups disposaran de cinc minuts per a posicionar-se.

Amb aquest acte equivalent, els partits tindran fins al pròxim 26 d'agost per a negociar i proposar un eventual candidat a la investidura, una intenció que han manifestat tant Salvador Illa pel PSC com Carles Puigdemont per part de Junts. En cas que no fos possible investir un president, aquell dia es dissoldria el Parlament i es convocarien automàticament eleccions per al 13 d'octubre.

Samarreta a l'escó de Wagensberg

El Parlament celebra aquest dimecres un nou ple amb tres diputats a l'exili: l'expresident Carles Puigdemont, l'exconseller Lluís Puig i Ruben Wagensberg. Justament sobre l'escó d'aquest últim, el president del grup d'ERC, Josep Maria Jové, hi ha col·locat la samarreta reivindicativa amb el lema «Xàtiva renaix de les cendres». Durant els últims anys l'han lluït diversos diputats independentistes a les sessions constitutives: David Fernàndez, Lluís Llach, Dolors Sabater o el mateix Wagensberg el 2018. Els republicans asseguren que ara retorna a ell «com a gest antirepressiu».

D'altra banda, diversos diputats de Junts, ERC, Comuns i la CUP han mostrat des del seu escó retrats d'Aurora Picornell, militant comunista mallorquina assassinada durant la guerra civil, després de la polèmica al Parlament balear.

