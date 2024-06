Amnistien l’exconseller Buch i el mosso que va escortar Puigdemont dels delictes de prevaricació i malversació

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit amnistiar l’exconseller d’Interior Miquel Buch, condemnat a quatre anys i mig de presó i 20 d’inhabilitació pels delictes de malversació de fons públics i prevaricació per nomenar com a assessor un mosso d’esquadra que feia d’escorta de l’expresident Carles Puigdemont quan va marxar de Catalunya el 2017.

El tribunal també ha amnistiat aquest mosso, Lluís Escolà, condemnat pels mateixos delictes a quatre anys de presó i 19 d’inhabilitació. La sentència de l’Audiència de Barcelona del setembre passat també obligava tots dos condemnats a pagar 52.712 euros, quantitat que també ha estat perdonada. La sentència es pot recórrer al Tribunal Suprem.

En la sentència, de 18 pàgines, els quatre magistrats de la sala d’apel·lacions interpreten unànimement que la llei d’amnistia afecta el delicte de malversació quan els diners públics s’hagin destinat als fets amnistiables, és a dir, a promoure la independència de Catalunya. En canvi, no consideren que es pugui amnistiar la malversació si els fons públics van enriquir patrimonialment algú al marge de la promoció de la independència. Així, el sou que va percebre Escolà com a assessor, pel fet de ser pagat perquè protegís a Puigdemont, es considera un acte que promovia la independència, i per això queda amnistiat.

