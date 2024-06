El Parlament activa el mecanisme per poder fer una investidura a l'agost si hi ha candidat

La Mesa del Parlament ha activat el mecanisme per poder convocar un ple d'investidura durant el mes d'agost si finalment hi ha un candidat amb opcions de ser investit. Fonts de l'òrgan han explicat que han acordat que durant tot el mes es pugui convocar plens, si calgués.

Aquest és un pas previ al que es decidirà a la propera reunió de la Mesa, quan s'acordarà si s'habilita formalment l'agost o si es permet que sigui la Diputació Permanent qui convoqui el ple, si acaba sent necessari. També es valorarà com podrà afectar aquesta decisió els treballadors de la cambra. En qualsevol cas, si finalment hi ha un candidat que vulgui optar a la investidura es podrà convocar un ple al cap de 48 hores que hi hagi acord. La data límit és el 26 d'agost.

De fet, el rellotge s'activarà aquest mateix dimecres després que el president de la cambra, Josep Rull, constatés que cap candidat tenia els suports suficients per ser investit i optés per no fer un ple d'investidura, sinó un acte equivalent. Aquest ple l'obrirà el mateix Rull llegint la resolució que formalitza aquest acte equivalent i que engega el calendari cap al 26 d'agost. Un cop acabi la lectura, els grups parlamentaris podran intervenir durant 5 minuts, per ordre de menor a major.

A la reunió de la Mesa també s'ha informat de la constitució de tots els grups i subgrups parlamentaris. Finalment, la CUP formarà part del Grup Mixt aquesta legislatura, ja que no tenen els diputats necessaris per tenir grup parlamentari propi. Sí que formaran un subgrup dins del Grup Mixt. Aliança Catalana també serà al Grup Mixt, però en el seu cas no podran tenir un subgrup perquè no arriben al mínim necessari de tres diputats.

Entre les qüestions que s'ha aprovat a la Mesa hi ha la decisió de constituir totes les comissions estatutàries -les que contempla el Reglament i les que estan fixades per llei-, com podria ser la de l'Estatut del Diputat. Els propers dies s'acordarà quants membres formen part de les comissions, d'acord amb la representació a la cambra.

Despeses d'Ignacio Garriga al grup de Vox

D'altra banda, la Mesa també ha demanat més informació al grup de Vox després que un informe del parlament acredités que el líder del partit, Ignacio Garriga, va carregar despeses personals per més de 39.000 euros al compte del grup parlamentari la passada legislatura. A la passada reunió, la Mesa va demanar al secretari general, Albert Capelleras, i al lletrat major, Miquel Palomares, estudiar quin marge hi havia per actuar en aquesta qüestió. Paral·lelament, Vox va presentar la declaració de béns de Garriga.

El secretari general i el lletrat major, però, han dit que aquesta informació no és suficient. La Mesa ha acordat tornar a tractar la qüestió en una reunió de la Mesa Ampliada d'aquí a 15 dies.

Canvis a l'organització dels grups parlamentaris

D'altra banda, la Mesa Ampliada també ha aprovat l'organització dels grups parlamentaris, que tindran un nombre determinat de portaveus adjunts i de portaveus C -també coneguts com a membres de direcció del grup- en funció de la representació parlamentària. Segons aquest acord, tots els grups parlamentaris tindran un president del grup i un portaveu. En el cas del PSC i Junts tindran, també, dos portaveus adjunts i sis membres de direcció -anteriorment anomenats portaveus C-. El següent tram és per als grups parlamentaris que tinguin entre 16 i 30 diputats -ERC és l'únic-, i que gaudiran de dos portaveus adjunts i tres membres de direcció.

Hi ha un darrer tram per als grups de 6 a 15 diputats, que són tota la resta, i que tindran dret a un portaveu adjunt. Segons fonts del Parlament, amb aquesta nova organització la cambra tindrà una despesa de 2.739 euros més al mes respecte la passada legislatura, que seran 38.354 més a l'any.

