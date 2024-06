Arrenca el judici contra tres acusats de prostituir i violar menors tutelades en un pis de Barcelona

El judici contra tres acusats de prostituir i violar menors tutelades en un pis de Barcelona l'any 2022 ha arrencat aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona. La vista oral havia d'iniciar-se dimarts, però va quedar ajornada després que un dels processats no es presentés.

En la sessió, ha declarat una noia que en el moment dels fets tenia 17 anys i que va mantenir una relació sentimental consentida amb un dels homes. Ha assenyalat que «no era estrany» veure sortir «nenes» amb diners dels dormitoris del pis on, a més, s'hi consumien drogues.

Alhora, ha dit que a ella mateixa li van oferir diners a canvi de sexe. També ha reconegut haver vist com una de les altres víctimes, també menor, mantenia relacions amb almenys un dels acusats.

Segons l'escrit de la fiscalia, en data indeterminada, però, a principis del 2022, un dels acusats va contactar a través d'Instagram amb una de les víctimes, que en aquell moment tenia 17 anys i vivia en el centre CRAE Kairós de la DGAIA, al Poble-Sec. En la seva compareixença davant del tribunal aquest dimecres, la noia ha explicat que en un primer moment l’home va dir-li que tenia 18 anys però després va saber que en realitat en tenia 24.

Amb tot, el mes de febrer d’aquell any tots dos van iniciar una relació sentimental que va durar fins el mes de juny. Al llarg d’aquest temps, l’home va «guanyar-se la confiança» de la jove i van mantenir relacions sexuals consentides. La noia ha relatat que l’acusat va dur-la diverses vegades a un domicili ubicat a prop de la parada de metro de Clot de Barcelona, on vivia un altre dels processats

Ha dit que aquest immoble era el lloc habitual de reunió dels tres acusats. Ha afegit que ella hi anava quan s’escapava del centre i hi tenia vàries pertinences. En aquest sentit, ha reconegut que va ser ella la que va parlar d’aquest pis i d’aquests homes a les altres dues víctimes, que també vivien en el mateix centre de menors que ella i que en el moment dels fets tenien 14 i 16 anys.

Diners a canvi de mantenir relacions sexuals

Ha relatat que en el pis hi residien dues dones més i que «no era estrany» veure sortir nenes de les habitacions que hi havia en aquest domicili amb diners. Alhora, ha afegit que «en diverses ocasions» dos dels acusats van oferir-li diners a canvi de prostituir-se. «Em van dir que em pagarien 50 euros però vaig dir que no», ha indicat. També ha afegit que davant la seva negativa van proposar-li incrementar la quantitat o, fins hi tot, portar-la de vacances a Calella.

En aquest sentit, ha revelat que dos dels acusats, el que era la seva parella i un altre, tenien un acord amb el tercer imputat: «Si no portaven nenes al pis ell no hi duia les drogues per a les festes», ha dit la jove que ha assegurat que a l'interior del pis es consumien substàncies estupefaents de forma habitual.

S’ha referit als fets que van tenir lloc el 21 de juliol de 2022 quan ella ja havia trencat la relació sentimental que mantenia amb l’acusat. «Vam anar amb la meva amiga Gisela al pis a recollir les meves coses», ha afirmat. Ha explicat que al pis hi havia diversos tipus de drogues i que els acusats van donar-li un refresc de cola. Després de beure-se-la va començar a trobar-se «marejada».

Ha apuntat que va quedar-se dormida al sofà i que quan es va despertar va anar a buscar la seva amiga. La va localitzar en una de les habitacions mantenint relacions sexuals amb un dels acusats. «Estava damunt d’ell movent-se i no duia la part de baix de la roba», ha detallat. Ha dit que la menor va fer-li un gest amb el cap i va mirar-la fixament demanant-li ajuda: «Vaig entendre que no volia estar allà i li vaig dir que marxéssim», ha afirmat la noia, que ha explicat que l’home va fer-la fora del dormitori.

Segons la víctima, va anar a buscar un dels altres acusats i va recordar-li que la seva amiga era menor i que no volia estar allà. Amb tot, ha assegurat que l’home no va fer-li cas. Poc després la seva amiga va sortir del dormitori amb 30 euros a la mà. «Li vaig preguntar d’on havia tret els diners i no m’ho va saber explicar», ha lamentat la noia que ha dit que totes dues estaven «desubicades».

A més, ha dit que posteriorment va tornar-se a quedar adormida i en despertar-se va tornar a anar a buscar a la seva companya. En aquest cas la va trobar en un altre dormitori amb el processat que havia estat la seva parella sense samarreta.

D’acord amb el relat d’aquesta testimoni, després d’aquests fets les dues joves van abandonar l’immoble i ella va decidir informar la directora del centre sobre «el que passava en aquell pis». Els Mossos van prendre declaració a aquests dues noies i a la tercera menor del centre que també hauria estat víctima de fets similars.

Els mossos que han testificat aquest dimecres han assegurat que no van detectar contradiccions en les declaracions de les joves i que per això van decidir fer una petició d’entrada i escorcoll al domicili. Han explicat que a dintre l’immoble hi van trobar tres noies, una de les quals menor. Amb tot, han reconegut que en cap moment aquestes joves van expressar que es trobessin allà en contra de la seva voluntat.

Han manifestat que la menor va explicar-los que estava passant uns dies allà i han afegit que a la rentadora de la casa hi van trobar roba interior de la menor, uns pantalons curts i una samarreta. La policia va entregar aquesta noia a la DGAIA i, segons els agents, ella es va mostrar poc col·laboradora i molt alterada. També han detallat que al domicili es van trobar bossetes de plàstic amb cocaïna, i amfetamina, metamfetamina, dimtilanfetamina i antipsicòtics, que es vendrien a tercers.

Per la seva banda, el metge forense que va examinar una de les noies ha explicat que no va detectar-hi lesions. Amb tot, ha dit que havien passat hores i que s’havia dutxat. També s’ha referit a uns informes sobre la salut mental que va fer a dues de les noies l’estiu de l’any 2023, un any després dels fets. Ha apuntat que la que va ser parella d’un dels processats «no presenta seqüeles» i que l’amiga que va acompanyar-la al pis «sí segueix patint episodis d’ansietat».

Per la seva banda, les psicòlogues que han declarat en el judici, han dit que s’ha detectat un coeficient intel·lectual límit en una de les noies. Han considerat que aquesta «ha patit tant en la seva vida» que aquest episodi ha esdevingut «una cosa més» de les moltes viscudes. També han reconegut la vulnerabilitat de les joves i el fet que eren «mal·leables». Les psicòlogues han donat veracitat al relat de les víctimes i no han concretat si l’exparella d’un dels acusats tenia alguna intenció de perjudicar-lo a l’hora de denunciar-lo.

Dos metges més han explicat que dos dels acusats són drogoaddictes, un té esquizofrènia i un altre té intel·ligència límit.

Entre 14 i 20 anys de presó

Dos dels acusats es troben a la presó provisional, comunicada i sense fiança des del 29 de juliol de 2022, i els fets relatats són constitutius de tres delictes de prostitució, explotació sexual i corrupció de menors; quatre delictes d'agressió sexual amb penetració i un de tràfic de drogues.

Un tercer acusat es troba en llibertat condicional. De fet, aquest home no va presentar-se a la primera sessió del judici prevista per dimarts 25 de juny, per la qual cosa va haver-se d’ajornar fins aquest dimecres.

Per tot això, la fiscalia demana per al primer acusat 15 anys de presó, multa de 12.960 euros, a més de 6 anys de prohibició d’acostament i comunicació amb les víctimes i inhabilitació per fer activitats amb menors durant 10 anys més que la pena de presó, pels delictes d’agressió sexual, prostitució, explotació sexual, corrupció de menors i tràfic de drogues.

Per al segon acusat la fiscalia demana 20 anys de presó, multa de 12.960 euros, a més de 6 anys de prohibició d’acostament i comunicació amb les víctimes i inhabilitació per fer activitats amb menors durant 10 anys més que la pena de presó, pels delictes de prostitució, explotació sexual i corrupció de menors, agressió sexual i tràfic de drogues.

Per al tercer acusat demana 14 anys de presó i multa de 296 euros, a més de 6 anys de prohibició d’acostament i comunicació amb les víctimes i inhabilitació per fer activitats amb menors durant 10 anys més que la pena de presó per dos delictes d’agressió sexual i un de tràfic de drogues.

Els acusats haurien d’indemnitzar les tres víctimes amb un total de 119.000 euros, 90.000 per a una, 21.000 per a una altra i 8.000 per a la tercera. També demana el compliment total de la pena per a dos dels acusats i la seva expulsió del país quan siguin excarcerats.

