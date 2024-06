El jutjat popular declara culpables els acusats de matar un home a Tarragona el 2021

El jurat popular ha declarat culpables d’assassinat els dos homes acusats de matar-ne un altre a Tarragona l’agost del 2021. Es tracta del cas en què la Guàrdia Urbana va trobar la mà seccionada de la víctima al maleter d’un cotxe, després que els individus llencessin el cos al riu Ebre. La fiscalia ha rebaixat la pena dels 25 anys que demanava inicialment a 15 anys, en retirar l’agreujant de traïdoria. Una pena mínima que han compartit les defenses. Per la seva banda, l’acusació particular ha elevat la pena a 20 anys. Per la resta d’implicats, acusats d’encobriment, totes les parts en demanen sis mesos de presó.

En el veredicte, fet públic el passat divendres al vespre a l’Audiència de Tarragona, el jurat popular va considerar per unanimitat que els dos homes acusats de matar-ne un altre a Tarragona l’agost del 2021 ho van fer després d’una discussió amb la víctima. «Entre les cinc i les vuit hores, els dos acusats van traslladar-se fins a la casa on residia l’home amb ganivets, destrals i altres objectes similars, amb els quals van donar-li diversos cops al cap i a la resta del cos», va declarar el portaveu del jurat. També van considerar provat que, a més de buscar la mort, els acusats també volien «de forma cruel» causar-li «molt més patiment del necessari». De fet, van afegir que van seccionar-li la mà quan l’home encara estava viu.

Pel que fa a la resta d’implicats, acusats d’encobriment, el jurat popular va considerar provat que van comprar productes per la neteja per tal d’eliminar les proves del crim i que van ajudar a traslladar el cadàver per desfer-se del cos.

El judici va arrencar el passat 10 de juny amb les declaracions dels investigats. Per una banda, els dos acusats d’assassinat van reconèixer els fets, però van assegurar que no van actuar amb traïdoria. La resta van declarar que havien encobert l’assassinat per por. A més, una de les persones implicades va declarar que era parella sentimental d’uns dels principals acusats quan es va cometre el crim.

