Justícia modernitza la compareixença periòdica d'investigats als jutjats i incorpora la signatura amb empremta dactilar

Imatge d'una persona realitzant la lectura d'empremptes digitals per a la signatura de les obligacions apud acta al jutjat de guàrdia de BadalonaCedida

En la fase d'instrucció d'un procés judicial és habitual que es dictin mesures cautelars per als investigats. Una de les més comunes per a detinguts en llibertat provisional és l'obligació de compareixença periòdica als jutjats.

Són les anomenades apud acta i se n'acorden més de 5.000 cada any a Catalunya. Avui és un procediment que es fa de manera manual, amb la signatura física d'un document i l'enviament per correu ordinari al jutjat corresponent.

Des de fa un mes, però, a Badalona això ja està informatitzat. Les persones amb obligacions apud acta poden signar amb l'empremta digital o l'escaneig del DNI i el tràmit queda automàticament carregat a la causa. El Departament de Justícia preveu estendre-ho altres jutjats a partir de setembre.

Un dels principals problemes de l'operativa vigent és que molts jutjats no poden fer un seguiment acurat del compliment de les obligacions per part dels investigats. «Si algú signava a Badalona per una mesura imposada a un jutjat d'Algeciras, passaven dies fins que la documentació arribava», detalla la titular del jutjat d'instrucció número 1 de Badalona, Alba Rodríguez.

En aquest sentit, la jutgessa aplaudeix l'arribada de la millora tecnològica perquè suposa un avenç a nivell d'eficiència. «Hem de tenir una administració de justícia del segle XXI», exclama. Rodríguez diu que ara a Badalona el seguiment i control de les compareixences apud acta és molt més «àgil».

N'és testimoni directa l'auxili judicial del mateix jutjat de Badalona Maria del Mar Ballano, una de les encarregades d'efectuar el tràmit. Fins ara explica que els funcionaris prenien les dades dels investigats en un paper que calia signar i segellar físicament per, després, enviar per correu al jutjat corresponent. «Ara amb un clic tenen la signatura feta en un moment», celebra.

Segons dades del Departament de Justícia de l'any 2022, els jutjats catalans van ordenar més de 5.000 obligacions apud acta, que es tradueixen en una xifra d'entre 120.000 i més de 150.000 presentacions presencials de persones investigades als jutjats al llarg de l'any -normalment per cada apud acta el jutge sol acordar dues compareixences al mes, però en alguns casos poden ser més-, amb el que això implica de paperassa amunt i avall.

Més enllà de la simplificació dels tràmits i la millora del seguiment de les obligacions dels investigats per parts dels jutjats, però, els tècnics apunten a molts més avantatges.

Maria Brufau és una de les informàtiques de la Generalitat encarregades del desplegament del nou sistema i en destaca tres grans avenços: la presentació massiva, el canvi d'adreça massiu i el registre de requeriments policials.

«Hi ha persones que tenen diverses causes a diversos jutjats i ara amb dos clics es poden gestionar, siguin d'on siguin», detalla Brufau. La tècnica recorda que amb l'operativa vigent cal tramitar tants documents físics com procediments oberts tinguessin aquest perfil de persones reincidents.

En aquesta línia, la nova aplicació també permet registrar canvis de domicili massius a tots els jutjats on la persona té una causa pendent, mentre que fins ara aquest canvi només s'aplica al jutjat concret on es fa la compareixença presencial. Aquest avenç implica també un avantatge per als cossos policials, que poden veure reduïda la tasca d'esbrinament de domicilis.

Una tercera funcionalitat de la nova aplicació és poder tenir un control de totes aquelles condemnes, requeriments i mesures cautelars que estan associades a una persona en el moment que compareix als jutjats en compliment de les seves obligacions apud acta. «Un únic tràmit permet gestionar-ho tot», afirma Brufau.

La prova pilot va arrencar als jutjats de Badalona a principis de maig i de moment té «molt bona acollida» entre jutges i funcionaris. També afirmen que les persones investigades han acceptat de bon grat incorporar-se al nou programa de signatures. «Està funcionant i estem obtenint els resultats esperats», assegura la jutgessa d'Instrucció 1, Alba Rodríguez.

Tot i això, ningú amaga que abans que es pugui estendre a al resta de jutjats del país caldrà completar amb èxit la prova pilot per poder «perfilar» algunes qüestions a nivell informàtic i de «configuració jurídica». La previsió del Departament de Justícia és que a partir del setembre ja es pugui començar a desplegar de manera gradual a altres jutjats.

