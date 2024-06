Agredeixen d'un cop de puny un funcionari de Brians 2 per intercedir en una baralla entre interns

Un funcionari del Centre Penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), ha estat agredit aquest dissabte per un intern del centre. Fonts del Departament de Justícia, Drets i Memòria han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que el treballador ha retret a dos presos que s'estiguessin barallant i un d'ells ha reaccionat donant-li dos cops de puny.

L'home ha estat atès a la infermeria del centre, mentre que el suposat autor de l'agressió es troba en aïllament provisional esperant que la junta disciplinària decideixi si li aplica alguna sanció.

El digital 'El Caso' ha publicat que els fets han passat al mòdul 3 del centre, on hi ha interns que compleixen condemna per delictes greus o tenen conductes agressives.

