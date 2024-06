Boye anuncia una querella contra el jutge Aguirre per «prevaricació»

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciat una querella contra el jutge del 'cas Volhov', Joaquín Aguirre, per «prevaricació» arran de l'obertura d'una peça separada on s'acusa de traïció i malversació Puigdemont, Mas, Alay, Artadi i una desena de persones més.

En una entrevista al 'Més 3/24', Boye ha carregat contra el «deliri» del magistrat del 'cas Volhov' i l'ha acusat de malversar diners públics amb aquesta suposada 'trama russa'.

«L'única trama russa que s'investigarà és la del jutge Aguirre i les persones que l'estan ajudant per aquest delicte de prevaricació en concurs amb un delicte de malversació. En els pròxims dies presentarem sense cap dubte una querella contra Aguirre», ha recalcat l'advocat de Puigdemont.

Boye ha recordat que l'Audiència de Barcelona prohibeix Aguirre continuar investigant el cas. «Ell ho sap, i de fet ho reconeix a la pàgina 2 on diu que l'audiència provincial li va prohibir de continuar la instrucció amb efectes de juliol de 2023», ha apuntat l'advocat de Puigdemont.

«Com que això no ha estat suficient, ell diu que ha buscat una solució alternativa per raons d'equitat i justícia, així com per la importància històrica per a la Unió Europea», ha continuat amb estupefacció Boye. «En dret, una solució alternativa, es diu prevaricació», ha etzibat l'advocat de Puigdemont, que ha continuat en la seva crítica contra el jutge instructor del 'cas Volhov'.

«Del jutge Aguirre ens esperem això i moltes més coses. En el deliri d'Aguirre, crec que no s'ha llegit l'amnistia», ha asseverat Boye, que ha volgut desmuntar els arguments del magistrat sobre el delicte d'alta traïció.

«Requereix uns requisits acumulatius que no es donen en aquesta causa. No hi ha ni una amenaça efectiva i real, ni un ús efectiu de la força contra la integritat territorial», ha comentat l'advocat de Carles Puigdemont, que ha parlat d'un «plantejament molt psicodèlic».

«Aguirre ja porta més de vuit anys gastant recursos públics per una obsessió. Des del punt de vista tècnic i jurídic estem davant d'un disbarat. En res ajuda al prestigi de la judicatura estatal que Aguirre estigui exercint», ha conclòs Boye.

