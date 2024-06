Rull no proposa cap candidat a la investidura i convoca un ple el dimecres per activar el compte enrere de dos mesos

El president del Parlament, Josep Rull, ha constatat que no hi ha cap candidat per a una investidura imminent i ha convocat un «acte equivalent» en forma ple per al pròxim dimecres 26, que activarà el compte enrere.

Durant la ronda de consultes feta entre dimarts i dimecres, tant el PSC com Junts han traslladat que els seus respectius candidats –Salvador Illa i Carles Puigdemont– tenen intenció de presentar-se, però també han demanat més temps per negociar els suports. Amb l'activació del compte enrere, els partits tindran fins al 26 d'agost per a investir un president de la Generalitat o es convocaran automàticament eleccions per al 13 d'octubre. Rull ha confiat en la «capacitat de construir consensos» dels grups per evitar la repetició.

D'aquesta manera, el president del Parlament dictarà dimecres que ve la resolució que posa en marxa els terminis estatutaris, fins al 26 d'agost. Posteriorment, se celebrarà un ple específic a les 11 del matí, amb un sol punt de l'ordre del dia, durant la qual els quals els grups podran intervenir durant un temps màxim de 5 minuts cadascun per a posicionar-se. Un dia abans, el dimarts, Rull ha convocat una reunió de la Junta de Portaveus per a fixar el debat.

Concretament, la resolució que dictarà Rull i llegirà davant del ple «constatarà que no li ha estat possible proposar al ple de la cambra un candidat per ser investit president o presidenta de la Generalitat» i «donarà compte d'aquesta circumstància a l'efecte de l'inici del còmput de dos mesos».

Durant la seva breu declaració institucional, el president de la cambra catalana ha constatat que, un cop feta la ronda de consultes, «cap candidat ha mostrat la voluntat de sotmetre's a una investidura en els 10 primers dies». No obstant això, ha afegit, tant el PSC com Junts sí que li han «expressat la voluntat de proposar un candidat a la investidura en el transcurs dels dos pròxims mesos i explorar les possibilitats d'arribar a acords».

«Els dos mesos que determina l'Estatut fineixen el pròxim dia 26 d'agost. Serà fins al 26 d'agost que hi haurà possibilitat d'articular i construir aquestes majories», ha assegurat Josep Rull, que s'ha mostrat «convençut» que «aquesta capacitat de construir consensos, ponts i diàleg farà possible que hi hagi aquest debat».

