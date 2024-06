ERC defensa la preservació de l'Anella Verda davant la contrucció d'un complex esportiu

El Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona defensarà al ple de divendres la preservació de l'Anella Verda davant de qualsevol perill amb una moció per tal de blindar, concretament, l'entorn de Mas de la Creu, Mas Pastoret i la zona prop de Mas d’en Sorder.

«La propietat del sòl té intenció de demanar que es tiri endavant la construcció d'un macrocomplex esportiu de camps de futbol a través d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable, sota el nom de Tarragona Football Center», ha explicat el conseller Xavier Puig.

Aquest projecte d'iniciativa privada, tal com ha detallat, contempla la construcció i l'explotació de 9 camps de futbol, un dels quals de futbol platja, una piscina i altres instal·lacions esportives, i alhora, també la construcció de carreteres que ara no existeixen.

Per Puig, «el problema rau en la ubicació d'aquesta, al bell mig de l'Anella Verda de Tarragona» i afegeix que una proposta d'aquestes característiques «seria sens dubte una gran notícia per a la ciutat si la seva ubicació no fos un espai de valor natural». Sobre això, afirma que «no podem permetre una desforestació i una invasió dels camps fora del sentit comú».

El conseller ha lamentat que «l'entorn conformat entre Mas de la Creu, Mas del Pastoret i Mas d’en Sorder té una forta demanda per a entregar-la a la depredació urbanística i l'explotació dels interessos privats». Per aquest motiu, ha defensat que «cal posar en valor, protegir i ampliar l'Anella Verda de Tarragona».

Des d'ERC recorden que durant l’anterior mandat, la línia de treball era que aquella zona fos declarada sòl no urbanitzable en el nou POUM i sembla que ara mateix aquesta directriu es manté. Puig ha afegit que cal protegir «aquell immens tram de l'Anella Verda fins a la redacció i aprovació definitiva del nou POUM».

Per altra banda, els republicans també presenten una moció per a l'elaboració d'una enquesta d'opinió ciutadana anual. El conseller Carles Farré ha destacat que "«enir en compte l'opinió i la satisfacció de la ciutadania és fonamental per a una gestió municipal efectiva i transparent. És una manera d'obrir les portes a la ciutadania i que aquesta se senti partícip del dia a dia de l'activitat municipal».

Per tal de poder portar a terme aquesta enquesta, des d'ERC proposen que sigui una empresa especialitzada en enquestes d'opinió o en estudis de mercat l'encarregada de desenvolupar-la i executar-la garantint així la seva imparcialitat, fiabilitat i professionalitat.

