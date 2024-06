Illa informa Rull que li cal «més temps» per buscar suports

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha informat el president del Parlament, Josep Rull, que li cal «més temps» per buscar suports per a la seva investidura i per aconseguir una majoria «progressista». Així li ho ha traslladat durant la reunió que han mantingut en el marc de la ronda de contactes de Rull amb tots els grups parlamentaris.

Illa també ha assegurat que no vol «posar pressa a ningú» i no es marca cap calendari més enllà del límit legal per a la investidura, a finals d'agost. D'altra banda, a la reunió amb Rull també l'ha advertit que «en cap cas» el seu grup parlamentari s'abstindrà a la investidura de cap altre candidat.

