El compte enrere que activarà el Parlament situa una eventual repetició electoral el 13 d'octubre

Dimecres que ve el Parlament activarà el compte enrere de dos mesos per escollir president de la Generalitat i, amb aquest calendari, una eventual repetició electoral seria el 13 d'octubre.

Fins al 26 d'agost hi ha temps perquè els partits arribin a un acord després que ara ningú hagi manifestat la voluntat de presentar-se a un debat d'investidura. En primera votació el candidat necessita el suport de la majoria absoluta, com a mínim 68 diputats i, en segona votació 48 hores després, només cal obtenir més vots a favor que en contra. Al llarg dels dos mesos es poden fer tants debats d'investidura com es vulgui ja que no hi ha cap límit.

Al ple de dimecres que ve el president de la cambra, Josep Rull, llegirà la resolució que suposarà un «acte equivalent» a una investidura fallida. Cada grup tindrà una intervenció de 5 minuts per exposar la seva posició però no hi haurà torns de rèplica. Pocs minuts abans de comparèixer aquesta tarda per anunciar la decisió de convocar un ple, Rull n'ha informat als vicepresidents de la Mesa Raquel Sans i David Pérez.

Demà dijous acaba el termini per constituir els grups parlamentaris de la cambra i dimarts que ve es farà la primera reunió de la Junta de Portaveus. És aquest òrgan qui formalment ha de fixar l'ordre del dia del ple de dimecres que escenificarà i suposarà activar el rellotge cap a una eventual repetició de les eleccions.

S'ha de tenir en compte que de l'1 al 15 d'agost és un període inhàbil al Parlament, és a dir, no hi ha activitat parlamentària però en cas que es volgués celebrar un debat d'investidura es podria habilitar. Tenint en compte que els terminis coincideixen enmig de les vacances d'estiu, Rull ha plantejat informalment als grups la possibilitat d'acordar que no hi hagi un debat d'investidura del 8 al 18 d'agost per tal que els diputats puguin garantir-se uns dies de descans.

