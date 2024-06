Sánchez veu «factible» un finançament singular per a Catalunya: «És compatible amb millorar-lo a nivell autonòmic»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera «factible» un finançament singular per a Catalunya. «És compatible millorar el sistema de finançament autonòmic des del pla multilateral i, al mateix temps, articular un finançament singular per a un territori tan important com Catalunya», ha volgut deixar clar Sánchez en una entrevista a 'La Vanguardia'.

En paral·lel, el president espanyol ha lloat la tasca dels republicans i ha apuntat que «l'estabilització de la situació política no hagués estat possible sense el protagonisme d'ERC. Això s'ha de reconèixer». «El futur de Catalunya i en bona mesura d'Espanya dependrà que es consolidi aquesta relació estratègica entre el PSC i ERC», ha reflexionat en veu alta el president espanyol.

«Sense el lideratge i el compromís d'ERC no hi hauria indults ni amnistia», ha continuat Sánchez, que també ha tingut bones paraules cap al president en funcions, Pere Aragonès.

«Vull reconèixer la seva col·laboració. Ha estat un bon president en circumstàncies molt difícils», ha valorat el cap del govern espanyol i líder del PSOE, que manté la intenció de 'fer-se una foto' amb Puigdemont.

«De fet, amb tots. Amb Puigdemont, Junqueras o Marta Rovira quan vingui», ha enumerat Sánchez. Sobre el futur Govern, el president espanyol ha insistit que la «millor opció» per a Catalunya és un executiu «transversal i progressista». «Sobre el PSC i ERC han de pivotar els avenços per a Catalunya», ha recalcat el líder socialista.

«Crec que amb ERC ens podem entendre en el pla social i, en el que ells anomenen pla nacional, Illa s'ha compromès a reforçar l'autogovern i jo també, a més, el respecte a la llengua i la cultura catalana», ha precisat Sánchez, que ha tallat de soca-rel la possibilitat que Illa 'sacrifiqui' la seva opció a presidir a la Generalitat per mantenir el suport de Junts al Congrés.

«No. A Catalunya hi ha un sentir molt important de la ciutadania de frenar un govern de coalició PP-Vox i que s'ha de donar quatre anys al govern de coalició progressista», ha manifestat el president del govern espanyol. «Seria un enorme error que Junts donés suport a una moció de censura amb Abascal i amb Feijóo», ha alertat Sánchez.

Sánchez, sobre els 'pseudomitjans': «S'ha d'acabar amb aquesta impunitat»

Finalment, el president espanyol ha continuat criticant la «màquina del fang» ben greixada de PP-Vox i ara Alvise Pérez. «I són peces d'aquesta màquina entitats d'ultradreta que presenten denúncies i pseudomitjans de comunicació que propaguen mentides i desinformació», ha etzibat Sánchez, que ha apostat per acabar amb aquesta «impunitat».

«Al juliol presentarem un pla d'acció democràtica que engloba això que estic explicant i la modificació de la llei orgànica sobre el dret a l'honor i la del dret a la rectificació», ha avançat el president espanyol. «Hi ha una clara desconnexió entre la conversa pública i la publicada perquè alguns tracten de crear un ambient irrespirable. S'ha acabat el dia de la marmota», ha conclòs Sánchez.

Et pot interessar: