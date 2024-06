ERC avisa Illa que si Sánchez «no mou fitxa» amb el finançament singular l'acord d'investidura serà «molt difícil»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha avisat el líder del PSC, Salvador Illa, que el finançament singular és «el mínim exigible» per arribar a acords per a una investidura i ha subratllat que, si s'hi neguen, serà «molt difícil» comptar amb el suport dels republicans.

En una intervenció al Consell Nacional d'ERC Rovira ha subratllat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, «ha de moure fitxa» en aquesta qüestió i ha remarcat que, ara mateix, la clau de la investidura «és més en mans de Sánchez que en mans d'Illa».

Rovira també ha advertit que ERC «no cedirà a cap pressió» i ha subratllat que no tenen «cap pressa» per arribar a pactes.

Rovira ha intervingut a l'inici del Consell Nacional d'ERC, que s'ha reunit aquest dissabte al matí. La secretària general s'ha referit a les negociacions per a una eventual investidura del president de la Generalitat i ha advertit els socialistes que, sense finançament singular, l'acord serà «molt difícil».

La dirigent republicana ha subratllat que el finançament singular en forma de concert econòmic és «el mínim exigible». «Això no vol dir que acceptarem algunes singularitats en el marc del finançament en funció del que altres estiguin disposats a assumir», ha advertit Rovira, que s'ha referit així a la proposta del govern espanyol de reformar tot el finançament autonòmic i reconèixer la «singularitat» de Catalunya.

«En una negociació nosaltres no tindrem mai la perspectiva del govern espanyol sinó de les necessitats del nostre país. No és un caprici d'ERC, és el que necessita la gent», ha reblat Rovira. Per tot plegat, la dirigent republicana ha remarcat que Sánchez «ha de moure fitxa» i ha insistit que la clau «és a les seves mans».

D'altra banda, Rovira també ha demanat a Junts, i en concret al seu líder, Carles Puigdemont, que expliquin quina és la seva proposta de govern per a la propera legislatura i ha lamentat que, de moment, no la saben. «Tothom vol parlar amb ERC, ens demanen reunions, responsabilitat i que ens moguem però ningú ens ha fet ni una sola proposta», ha afegit.

La dirigent republicana ha recordat que la setmana vinent tenen previst fer les primeres reunions formals amb el PSC i amb Junts per negociar. També volen trobar-se amb «la resta de partits disposats a confluir per a un país millor».

ERC s'espolsa pressions

També sobre les negociacions, Rovira ha denunciat que els republicans estan «rebent moltes pressions». «Tothom ens diu el que hem de fer, el país està molt acostumat a dir a ERC què ha de fer, però ERC se sent molt lliure de decidir què és el millor per al país», ha dit Rovira, que ha garantit que el seu partit «no cedirà a cap pressió».

En la mateixa línia, ha afirmat que no tenen «cap pressa» i ha afegit que «amb la pressa no s'arribarà a un acord de país». A més, ha remarcat que ERC no té «no tota la responsabilitat» i ha recordat que qui la tenen són «els dos partits que han aconseguit molts més vots que ERC».

També ha subratllat que el PSC té «altres majories» per governar, de manera que els republicans no senten «una especial responsabilitat ni pressió» que els faci «abaratir un acord de país».

D'altra banda, Rovira ha lamentat que després de la sacsejada interna en els lideratges d'ERC, i també arran de la divisió sobre la possible entrada al govern de Jaume Collboni a Barcelona, des de fora del partit s'asseguri que ERC té «dues ànimes» i ha rebutjat que sigui així.

«Aquest debat ja el vam resoldre una vegada i no són dues ànimes, són dues cares de la mateixa moneda. Per a nosaltres no hi ha avenç social sense avenç nacional, i a la inversa», ha insistit.

Després dels mals resultats electorals, Rovira ha dit que ara «possiblement» s'obre «una nova etapa» dins del partit en què caldrà «picar pedra». A més, s'ha marcat com a objectiu «tornar a ser la llançadora del moviment independentista», i ha dit que quan ERC «és forta» el moviment «avança».

