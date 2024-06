Els interins surten al carrer al crit de «Fixesa, ja» per demanar al Govern que respongui a la sentència del TJUE

Unes 250 persones s’han concentrat aquest dissabte al migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant el Palau de la Generalitat, per reclamar al Govern que doni una «resposta adequada» a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que avala convertir els treballadors interins en indefinits -sense considerar-los funcionaris- com a mesura per sancionar l’abús de contractes temporals a l’Estat.

«Fixesa, ja» ha estat el clam d’aquesta protesta, acompanyada per altres missatges com «Cap interina al carrer» o, en una pancarta, «Generalitat, compleix, Europa t’ho exigeix». La Plataforma d’Afectats per la Funció Pública calcula que hi pot haver uns 100.000 interins a Catalunya que han encadenat contractes durant anys.

Unes 250 persones han respost a la crida i moltes hi han acudit amb la família o amb grups de companys de feina. Entre els missatges dels cartells, s’hi han pogut llegir missatges com «Prou abús de temporalitat; fixesa, ja!» o «Interins maltractats, serveis públics amenaçats».

El president de la Plataforma d’Afectats per la Funció Pública, Jordi Cerdà, ha explicat que han sortit al carrer per demanar «voluntat política a l’Estat i a la Generalitat perquè donin compliment administratiu al mandat del TJUE» i que els interins no hagin de «col·lapsar els tribunals».

Cerdà adverteix que estan parlant de desenes de milers d’eventuals demandes que també tindrien un «cost enorme per a les arques públiques en salaris de tramitacions o indemnitzacions» i insisteix que la via no ha de ser la judicial, com van demanar des de la plataforma aquest divendres.

«Estem absolutament convençuts que tard o d’hora el legislador haurà de donar resposta a les nostres demandes, no podrà prevaricar. Europa ja ha sentenciat i ara toca moure fitxa a Espanya i a Catalunya per donar-hi compliment», ha assenyalat Cerdà a l’ACN abans de començar la protesta a Sant Jaume.

La plataforma apunta que la xifra d’afectats i que es podrien beneficiar de la sentència és d’unes 800.000 persones a l’estat espanyol i a Catalunya calcula que podrien ser uns 100.000, tot i no disposar de dades oficials i completes facilitades per les administracions, lamenta Cerdà. Educació i salut són dos dels sectors amb més interins en situació d’abús de temporalitat.

La Plataforma d’Afectats per la Funció Pública, que es va constituir fa dos mesos i a la qual s'han adherit unes 2.000 persones, ha impulsat la protesta d’aquest dissabte de forma consensuada amb la plataforma de docents PINDOC i diversos sindicats, com CGT, CSIF, COS i CNT.

En el manifest que han llegit, els interins demanen l’«estabilització immediata de totes les persones en abús de temporalitat, incloses les cessades en el procés d’estabilització» i per això insten el Govern a impulsar un decret llei que doni «resposta adequada» a la decisió del TJUE feta pública dijous.

També reclamen que la Funció Pública catalana garanteixi un desplegament real de la carrera professional, amb la previsió de convocatòries de concursos i promocions internes que corresponguin a un «model actualitzat al segle XXI».

Els interins assenyalen diverses «injustícies» del procés d’estabilització del 2021, com que el nombre de places fos inferior al de professionals en situació d’abús de temporalitat, de manera que «persones amb una trajectòria impecable i altament qualificada han estat cessades».

Dones al voltant dels 50 anys: «En aquest país, l’edat no juga a favor nostra»

L’Anna, una de les participants a la concentració d’interins, és professora de secundària des de fa sis anys, en què ha encadenat diverses substitucions i una vacant. Creu que la sentència «obre un camí» d’esperança per a les persones que es troben en una situació com la seva. En el seu cas, s’ha adherit a una demanda col·lectiva per reclamar la fixesa.

Al micròfon de l’ACN, l’Anna explica que la incertesa que viuen els interins impacta a nivell professional, com a l’hora de preparar el curs següent, i emocional. «Els alumnes em pregunten: ‘Profe, profe, l’any que ve seràs amb nosaltres?’ Els he de respondre que no ho sé», diu.

També adverteix: «Moltes dones a partir dels 40 anys ens trobem en aquesta situació. Hem de començar de nou i no és fàcil. En aquest país, l’edat no és un factor que juga a favor nostra».

Aquesta interina afegeix que s’ha «reconvertit» diverses vegades: «No em fa por, sóc valenta i lluitadora, però no crec que sigui just, m’encanta aquesta professió i no vull deixar-la de fer perquè algú em digui que ja no servim».

Una altra de les interines a la plaça de Sant Jaume és la Montse, tècnica de Salut Pública des de fa vuit anys i no va poder aconseguir la plaça en el procés d’estabilització i oposicions, si bé després va optar a una vacant.

De moment ha presentat un recurs administratiu -i espera no haver d’arribar a la via judicial-, ja que considera que el procés no va ser «adequat», sobretot perquè les places que van treure van ser «del tot insuficients».

La Montse reivindica que té «molta experiència» i adverteix que si l’administració no estabilitza els interins que porten anys treballant-hi perdrà uns «actius molt valuosos». Com l’Anna, coincideix a destacar: «El meu col·lectiu, el de dones al voltant dels 50 que hem hagut de compaginar feina i família, és potser el més perjudicat».

L’Anna insta els companys més joves, als que són funcionaris i al conjunt de la societat a donar suport als interins: «Aquesta lluita no és només nostra. Això afectarà tot allò públic». «Els interins fem bona feina i ens mereixem un reconeixent per part de la resta de la classe treballadora», sosté.

