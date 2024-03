Denuncien la falta de recursos i d'agents a la Policia Local de Salou

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia la falta d'agents i de recursos a la Policia Local de Salou (Tarragonès). El sindicat critica la «nul·la planificació política» i assegura que la situació ha empitjorat des del mes de gener d'enguany. «Durant molts serveis, inclosos els de la nit, només hi ha tres policies per a tot el municipi», han dit en un comunicat.

També lamenten que no s'hagi complert el compromís adquirit per l'alcalde Pere Granados el maig passat, en el qual es va acordar garantir un mínim de cinc professionals de carrera de servei. Per això, des del CSIF s'exigeix que es compleixin «immediatament» els compromisos pactats d'efectius i que el pressupost ordinari per a la seguretat augmenti.

Segons el sindicat, el pressupost assignat per a la seguretat pública ha augmentat gràcies als diners rebuts dels fons europeus, els quals s'han destinat a adequar les instal·lacions de la comissaria, adquirir d'emissores, càmeres unipersonals i altres materials. Amb tot, lamenten que no s'hagi incrementat els comptes ordinaris per convocar serveis extraordinaris de policies de carrera per tal d'assolir els «mínims acordats», que sostenen, encara «serien insuficients».

Des del CSIF subratllen que el nombre de fets delictius «d'extrema perillositat» han crescut en els darrers temps al municipi, «amb l'ús armes de foc, assassinats, tiroteigs i altres incidents de caràcter delinqüencial». Fa unes setmanes, expliquen, tres agents de la Policia Local van patir lesions després que un individu els propinés una «pallissa brutal». «Es van trobar indefensos perquè només tenien una defensa semirígida i l'arma de foc. Van ser brutament atacats i no tenien mitjans per defensar-se», argumenten.

El sindicat assegura que un dels agents continua de baixa i que encara no s'han reunit amb el govern municipal després de la seva petició arran d'aquests fets. Afirmen que el regidor de Seguretat Ciutadana té «bona» predisposició i que s'ha compromès a crear més places. «Però, són insuficients i sobretot quan es preveuen jubilacions dins del cos», afegeixen. «Per Setmana Santa, l'Ajuntament incorporarà interins, però és per donar una falsa imatge de seguretat; són nois que no estan preparats per fer la feina, necessitem personal professional de carrera», han denunciat.

Per tot plegat, CSIF exigeix que es compleixin els «mínims pactats» de patrulles de servei, que s'incrementi els pressuposts per a la seguretat pública i que se'ls proveeixi de les «eines apropiades i adquirides» per a més de 30 municipis de Catalunya, com són les pistoles taser, la defensa extensible i els esprais de defensa.