Tensió a Quatre Camins entre Mossos, funcionaris i la direcció amb l'entrada d'un grup d'interins

A la presó de Quatre Camins s'han viscut aquest matí moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra, els treballadors penitenciaris i la direcció quan un grup de sis interins estaven entrant a la presó entre plors. Segons han explicat els treballadors, eren persones que havien fet torns llargs el cap de setmana i el director els ha trucat perquè tornin a treballar sota l'amenaça de no renovar-los el contracte que acaba a final de mes. Els 200 empleats que es manifesten a l'accés han entrat al recinte en senyal de protesta i pretenien entrar a l'edifici, però se'ls ha tancat la porta, amb els antiavalots custodiant-la. Almenys a un dels interins li ha donat un atac d'ansietat i ha calgut cridar una ambulància.

Raquel, funcionària de presons de Quatre Camins, assegura que la tensió que es viu en aquesta presó és fruit de l'actitud de la direcció, que «increpa» directament als funcionaris: «Ens va dir que les agressions que patim són fruit de la nostra incompetència i negligència».

L'enfrontament entre direcció i treballadors és pràcticament «personal», segons afirmen els funcionaris. Sobre els fets d'aquests dilluns, denuncien que des de la presó s'ha «amenaçat i coaccionat» els treballadors interins i s'ha cridat funcionaris a «pernoctar» al centre per garantir la presència de treballadors.

Amb tot, els manifestants que han accedit al recinte l'han acabat abandonant perquè es pogués atendre els treballadors amb atacs d'ansietat. Els sis interins han estat atesos pels serveis mèdics a l'interior de la presó i els treballadors preveuen que no podran treballar en aquest estat.

L'episodi ha durat uns 40 minuts i després la protesta s'ha tornat a traslladar fora del recinte. Les unitats de Mossos desplaçades s'han quedat dins, custodiant la presó. La previsió és que no hi hagi cap més moviment de treballadors fins a les 22 h, ja que els dilluns hi ha torns doblats i no hi ha més relleus durant la jornada.

A primera hora del matí, els Mossos han impedit que els treballadors penitenciaris bloquegessin les presons de Quatre Camins i Joves, les úniques on s'ha donat aquesta situació. Tot i això, a Quatre Camins es fa vida de dia festiu i això vol dir que els interns es poden quedar a la cel·la i no hi ha tallers ni escola.