Continuen els retards i alguna cancel·lació a l'aeroport de Barcelona per la forta tempesta

L'aeroport de Barcelona-El Prat pateix encara aquest diumenge a la tarda nombrosos retards en vols i alguna cancel·lació per la forta tempesta. El nucli tempestuós s'ha situat durant tot el matí davant de mar –de les 07.30 hores a les 12.00 hores– i ha impedit enlairaments i aterratges de gran part de les aerolínies a l'aeroport del Prat. Els retards, que encara s'arrosseguen, han estat generalitzats amb demores d'entre una i quatre hores.

Per exemple, un vol d'Austrian amb destí Viena amb sortida prevista a les 09.30 hores s'ha acabat enlairant a les 13.10 hores. O un vol d'Easyjet cap a Londres-Luton, amb sortida prevista a les 10.50 hores, s'ha posposat a les 13.05 hores. Vueling ha hagut de cancel·lar diversos vols i reubicar els passatgers en d'altres avions amb la mateixa destinació.

Un tercer avió de KLM cap a Amsterdam que havia de sortir a les 11.10 hores s'ha acabat retardant fins a les 13.45 hores. Pel que fa a les arribades, també hi ha hagut fortes demores: un Vueling procedent d'Amsterdam amb arribada a les 09.20 hores s'ha acabat programant per arribar a Barcelona a les 14.10 hores i un altre vol de l'aerolínia provinent de Bolonya amb arribada prevista a les 10.45 hores s'ha retardat fins a les 13.26 hores.

Aena confirma que la causa de les afectacions és aquesta tempesta, que perjudica una àrea molt extensa al Mediterrani fins al control de Marsella– i recomana als usuaris que consultin l'estat de seu vol amb la companyia aèria.

A partir de les 13.00 hores, la situació meteorològica ha millorat al Prat i s'esperava que progressivament es recuperessin els horaris de la majoria de vols, tot i que algunes incidències encara perduren.

Un vol que havia d'anar fins a Milà-Malpensa a les 11.30 hores ha estat reprogramat per a les 17.35 hores, sis hores més tard, però la majoria de retards són d'entre mitja hora i una hora per a destinacions com Miami, Düsseldorf, París i Roma.

Pel que fa als vols que han d'aterrar al Prat, hi ha demora en un Ryanair procedent de Jerez de la Frontera, un Vueling de Milà-Malpensa i un Iberia provinent de Lisboa.

