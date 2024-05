Un home nu corrent pel passadís d’un avió obliga el pilot a donar mitja volta i tornar a l’aeroport d’origen

Un avió de Virgin Australia ha hagut de donar mitja volta aquest dimarts en ple vol i tornar a l’aeroport d’origen, a la ciutat de Perth (Austràlia), després que un home provoqués un incident en córrer nu pel passadís de l’aparell.

En concret, el vol VA696 va haver de tornar a l’aeroport de Perth a causa d’un «passatger problemàtic», segons ha informat l’aerolínia en un comunicat. Encara no està clar on es va despullar l’home o per què va començar a córrer per l’avió.

Durant el succés, l’home va tirar a terra un membre de la tripulació, pel que ha estat arrestat i, més tard, ha estat traslladat a un hospital per a un examen mèdic, segons ha indicat un portaveu de la Policía Federal Australiana.

Així mateix, la Policia ha assenyalat que l’home haurà de comparèixer davant d’un tribunal a Perth, a l’oest del país, el proper 14 de juny. De moment no s’han concretat els càrrecs que se li imputaran. Un portaveu de Virgin Australia ha demanat disculpes per les molèsties causades als passatgers del vol, que durava tres hores i mitja i cobria la ruta entre Perth i Melbourne, segons el canal Sky News.

