Detinguts sis empleats de l’aeroport d’Amsterdam per trànsit de cocaïna

Almenys sis empleats d’empreses actives a l’Aeroport Schiphol d’Amsterdam han estat detinguts per les autoritats neerlandeses acusats de trànsit internacional de cocaïna com a «mitjancers» per treure la droga de l’aeròdrom o per realitzar «actes preparatoris» de la introducció dels carregaments als Països Baixos.

La gendarmeria neerlandesa (Marechaussee) va anunciar aquest divendres la detenció «en els últims mesos» d’un total de sis sospitosos «per la seva implicació en el tràfic internacional de drogues» i va explicar que se’ls acusa d’«introduir carregaments de cocaïna a través de Schiphol o de realitzar actes preparatoris per a això».

Els sospitosos són sis homes d’entre 32 i 51 anys, naturals de diferents ciutats neerlandeses, i que, segons la Fiscalia neerlandesa, «formaven una organització criminal» dedicada al narcotràfic a través de l’aeroport.

«Treballaven al sector logístic, de transport i d’entrega de paquets en empreses dins i al voltant de l’aeroport. En la investigació es van registrar diversos habitatges, locals comercials i vehicles i es van confiscar, entre altres coses, documents, telèfons, vehicles, una pistola paralitzant i aproximadament 124.000 euros en efectiu i criptomonedes,» va dir la gendarmeria.

L’equip d’investigació va rebre informació sobre el tràfic de cocaïna en palets de fusta procedents de Surinam, el que va donar peu a l’obertura del cas i la identificació d’un empleat com a «mitjancer a l’aeroport» que rebia sol·licituds per introduir cocaïna a través de Schiphol.

Un altre exempleat actuava com a enllaç entre el mitjancer, els recol·lectors i els conductors que havien de distribuir els carregaments a la resta dels Països Baixos.

La investigació continua oberta. A l’aeroport treballen unes 60.000 persones, amb passos que els permeten accedir més enllà dels controls de seguretat, però són igualment sotmeses a estrictes controls.

El crim organitzat ha incrementat en els últims anys la seva pressió sobre els funcionaris dels ports i aeroports neerlandesos, a qui prova de convèncer amb suborns o xantatges perquè cooperin amb activitats vinculades al narcotràfic.

