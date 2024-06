Un canvi d'algoritme de Google augmenta un 18% la visibilitat del contingut en català, segons un estudi

El canvi d'algoritme aplicat per Google l'agost del 2023 ha revertit la tendència a la baixa de la visibilitat del contingut en català, amb una recuperació del 18%. Així ho constata un informe de la Fundació .cat i l'Aliança per la Presència Digital del Català, que ha observat una millora general de la llengua catalana.

El pes relatiu del contingut en català en les visites procedents del cercador de Google va caure per sota del 34% a finals del 2022, unes dades que es van mantenir durant gairebé vuit mesos del 2023.

Després de ser interpel·lat per l'Aliança amb les dades, Google va aplicar el canvi, assegurant que interpretava millor les intencions dels usuaris. Un cop aplicada la modificació, el trànsit ha arribat a tenir un pes del 52%.

Per a l'estudi, tal com s'havia fet anteriorment, s'ha analitzat el trànsit d'uns 600 dominis i subdominis multilingües. Els seus impulsors tenen previst actualitzar la investigació en un termini de 6 mesos per analitzar la tendència després de l'actualització de Google del passat mes de març.

