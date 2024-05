Tarragona, la demarcació més infidel d'Espanya segons un estudi

Un estudi dut a terme per Diversual, un sex shop i tenda eròtica online, ha arribat a diverses conclusions interessants. Entre elles, la mostra de l'estudi, conformada per 5.318 persones d'entre 18 i més de 60 anys repartides per tot el territori d'Espanya, han determinat la província de Tarragona com la més infidel de tot l'estat espanyol.

Aquest estudi indica que, un 39,77% dels tarragonins de mitjana, ha estat infidel almenys una vegada en una relació estable. Aquest és el percentatge més alt de totes les demarcacions de l'estat, seguida de Cantàbria (39,68%) i Navarra (38,24%). Per contra, Palència (16,67%), Segòvia (18,75%) i Còrdova (21,25%) són les demarcacions més fidels.

A Catalunya, Barcelona seria, destacadament, la província més fidel (28,55%), seguida de Lleida (34%) i Girona (35,44%).

Mapa que mostra el percentatge de persones infidels per província a Espanya.Diversual

L'estudi, també apunta altres dades interessants sobre els hàbits sexuals de la població espanyola. Per exemple, també analitza l'edat en què els enquestats van mantenir la seva primera relació sexual amb penetració.

En aquest cas, la franja d'edat més habitual, tant per a persones amb penis, com per a persones amb vulva, és entre 17 i 20 anys. Un 59,84% de les persones amb penis van mantenir la seva primera relació sexual amb penetració en aquesta franja d'edat, un percentatge similar de les persones amb vulva, un 57,30%.

Gràfic de l'edat de la primera relació sexual amb penetració.Diversual

Internet ha facilitat l'accés a la pornografia i l'ha convertit en un fenomen important en la societat actual. L'estudi també valora la freqüència en què les persones veuen pornografia segons l'edat.

Així, segons l'enquesta realitzada, els espanyols veuen porno de mitjana 6,01 dies al mes. Les persones amb penis enquestades consumeixen porno una mitjana de 10,21 dies al mes. Les persones amb penis entre 18 i 24 són les que més el consumeixen; una mitjana de 12,47 dies al mes.

Les persones amb vulva veuen porno 2,77 dies al mes. Aquelles que es troben a la franja d'edat d'entre 18-24 anys també són les que veuen més porno, amb una mitjana de 3,25 dies al mes.

Gràfic que mostra el consum de pornografia per edat a Espanya.Diversual

La salut sexual és un altre tema primordial. Per això, l'ús de preservatiu i de pràctiques higièniques durant el sexe són importants. L'estudi també ha valorat el nombre de persones que han mantingut relacions sexuals sense preservatiu amb una parella que no era estable.

Així gairebé la meitat de les persones enquestades, un 48,42% han mantingut relacions amb penetració sense preservatiu amb una parella que no era estable.

Un 40,81% de les persones amb penis han tingut relacions amb penetració i sense preservatiu amb una parella que no era estable, mentre que el 54,14% de les persones amb vulva ha tingut relacions amb penetració i sense preservatiu amb una parella que no era estable.

Percentatge que han mantingut relacions sexuals amb penetració amb una parella que no era estable.Diversual

En aquest sentit, trobem una gran diferència entre persones amb penis o vulva a l'hora de sentir-se coaccionades a no usar preservatiu durant una relació sexual amb penetració. Gairebé un 50% de les persones amb vulva participants en l'enquesta, un 47,6%, van indicar que alguna vegada s'han sentit coaccionades per no usar preservatiu. A més, un 6,4% van indicar que moltes vegades.

En canvi, només un 13,1% de les persones amb penis han indicat que s'han sentit coaccionades per no usar preservatiu, mentre que un 86,9% han indicat que mai s'han sentit així.

Percentatge de persones que s'han sentit coaccionades per a mantenir relacions sexuals sense preservatiu.Diversual

La demarcació de Tarragona pràcticament calca la mitjana espanyola de relacions sexuals practicades mensualment. Al conjunt de l'estat la mitjana és de 7,72 vegades al mes, mentre que a Tarragona és de 7,97 vegades mensuals.

La província espanyola que més relacions sexuals practica amb una altra persona és Cadis, amb una mitjana de 9,64 vegades al mes. La província que practica menys relacions sexuals és Palència, amb una mitjana de 6,00 vegades al mes.

Mitajana de relacions sexuals mensuals a Espanya.Diversual

Aquestes són només algunes de les conclusions de l'estudi de Diversual complet. Pots consultar totes les dades d'aquest estudi en aquest enllaç.

