Tatxo Benet: «TikTok és un contingut televisiu, la tele no és només un electrodomèstic»

Sèries, pel·lícules, grans competicions esportives... Ampli és el ventall d’esdeveniments que ha produït Grup Mediapro, un dels gegants del sector audiovisual. El seu president i conseller delegat, Tatxo Benet, va protagonitzar ahir una conferència a El Círcol. «Jo no entenc la televisió com un electrodomèstic que la gent té a casa i mira, ha deixat de ser només això», explicava a Diari Més abans de la seva intervenció. «Jo entenc la televisió com el fenomen pel qual algú crea uns continguts, es transmeten a una pantalla, a qualsevol, i algú altre els consumeix», matisava.

Amb aquesta definició, Benet no creu que els joves estiguin deixant de veure la televisió «perquè veig tothom amb pantalles, consumint continguts». «TikTok és un contingut televisiu, fet d’una manera diferent, però ho és; el món de la televisió està creixent més que mai», opina. El director de Grup Mediapro apunta que la forma de rebre productes audiovisuals ha evolucionat d’una forma «tremenda» els últims anys: ara tota una família ja no mira un únic programa, sinó que cadascú pot estar amb el seu dispositiu. «Són infinites les maneres amb què es poden consumir productes audiovisuals», reflexiona.

Davant la multiplicitat d’opcions, Benet detalla que «hi ha la necessitat de segmentar els públics i dirigir cada contingut cap a un target concret». En conseqüència, «tot és molt més complex». «Abans, tenies un públic captiu davant la televisió que no més podia fer dues coses: veure-la o no fer-ho. Ara, si no li agrada, pot passar a mirar una altra cosa a un altre costat. És molt important que sàpigues a qui t’estàs dirigint per intentar fidelitzar l’audiència», afirma. Això s’aconsegueix a base de «prova i error».

Amb tot, no veu els avenços tecnològics com l’enemic. «La intel·ligència artificial farà que els processos de creació siguin més eficaços i, segurament, també serem capaços de crear continguts amb què haurem de fer menys prova i error, perquè l’encertarem més vegades», conclou.

