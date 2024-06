Salut utilitzarà drons en centres sanitaris i hospitals a partir del 2025

El dron utilitzat a Olot per transportar material a l'hospital.ACN

El Departament de Salut preveu començar a implantar l'ús de drons en el transport de material, mostres i fàrmacs a partir del 2025. La tecnologia s'analitzarà i testarà al llarg d'aquest any amb proves pilots arreu de Catalunya. Les primeres les lideren la zona Metropolitana Nord i l'hospital d'Olot, on aquest dijous s'ha fet una demostració amb el transport de mostres.

El sistema està pensat sobretot per a entorns rurals i de difícil accés, però també per a zones urbanes on el seu ús reduiria temps d'espera i els caos circulatoris. De fet, la prova realitzada l'any passat a Olot va validar la viabilitat de transportar analítiques de sang amb una reducció d'un 43% del temps de transport i un 80% de les emissions de CO2.

