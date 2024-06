El Joan XXIII aplica una nova tècnica d’ablació per al tractament de la fibril·lació auricular

L’Hospital Universitari Joan XXIII s’ha convertit en el primer hospital a la província de Tarragona a utilitzar el nou i innovador sistema d'ablació per camp polsat (PFA) FARAPULSETM, un sistema d'ablació no tèrmica per al tractament de la fibril·lació auricular paroxística (FA). Aquesta tècnica, en teoria, és més segura perquè no lesiona les cèl·lules del voltant; és específica de la cèl·lula cardíaca.

L’ablació és una tècnica mínimament invasiva que es fa servir per corregir certes anomalies del ritme cardíac, com ara la fibril·lació auricular. Durant un procediment d’ablació, es guia un tub fi i flexible anomenat catèter des de l’engonal (vena femoral) del pacient fins a l’interior del cor. Tradicionalment, la punta d'un catèter d'ablació genera temperatures extremes —calentes o fredes— per eliminar el teixit cardíac objectiu associat als batecs irregulars.

La nova tècnica d’ablació per camp polsat es basa en camps elèctrics no tèrmics que són selectius per al teixit, és a dir, lesiona selectivament el teixit cardíac sense afectar altres estructures circumdants crítiques, com l'esòfag o els nervis principals; un risc potencial desafortunat de l’ablació tèrmica estàndard. Segons els assajos clínics, aquests camps elèctrics han demostrat ser molt eficaços per «silenciar» de forma duradora els senyals cardíacs anormals, alhora que redueixen el risc de danyar altres teixits propers.

Aquesta tècnica es fa a pacients amb fibril·lació auricular simptomàtica, que és l’arrítmia més freqüent. De fet, un 5 % de la població de més de 40 anys pateix aquest tipus d’arrítmies, un percentatge que augmenta amb l’edat. A més, s’ha de considerar que un 35 % de les ablacions es fan com a tractament de la fibril·lació auricular.

Aquesta intervenció la duen a terme a l’àrea d’intervencionisme cardíac els professionals que treballen a la Unitat d’Arrítmies del Servei de Cardiologia de l’Hospital Joan XXIII: la Dra. Sandra Cabrera, el Dr. Amin Elamrani i el Dr. Gabriel Martín.

Et pot interessar