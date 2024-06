Més d'un centenar de tractors bloquegen l'AP-7 a la Jonquera (Alt Empordà) des de les deu del matí. Els concentrats, de banda i banda dels Pirineus, han arribat alhora al punt fronterer de l'autopista escortats per la policia. A la banda del Principat hi han participat uns 150 tractors i a la nordcatalana, sis més.

El sector reclama que s'apliquin les anomenades «clàusules mirall» en les importacions de productes i menys pressió fiscal en els costos de l'energia. «Ens hem de salvar i que ens escoltin des d'Europa», assegura el portaveu de Revolta Pagesa, Martí Planas. La previsió és que el tall, que s'estén a tots els passos fronterers entre Espanya i França, s'allargui fins aquest dimarts al matí.

Centenars de camions ocupen l'autopista al tram fronterer de la Jonquera. Els pagesos han tornat a la carretera aquest dilluns en una jornada històrica que uneix, per primera vegada, agricultors dels dos estats. En un acte simbòlic, els tractors francesos han arribat conjuntament amb els del Principat i s'han situat just al punt on els cartells indiquen l'entrada a França i Espanya.

Tot i la poca afluència d'agricultors a la banda francesa, Planas es mostra satisfet amb la resposta que han tingut la convocatòria tenint en compte que es tracta d'una setmana «amb molta feina». «És una escapada d'un dia i s'ha de fer l'esforç. Hem de lluitar pel nostre futur», afirma.

Pel que fa a les reivindicacions, recorda que reclamen «l'efecte mirall» amb la resta països. «No pot ser que a nosaltres ens demanin una llista infinita de coses i als altres països que venen aquí, res», assegura.

En aquest sentit, diu que han decidit fer-ho a les portes de les eleccions europees per intentar pressionar. «Últimament cada cop anem a pitjor, s'ha de fer alguna cosa ja. Cada vegada hi ha menys explotacions. Ens hem de salvar i que ens escoltin des d'Europa», remarca. Sobre el fet que Unió de Pagesos s'hagi desmarcat de la convocatòria, Planas diu que hi hauria de ser «tothom» i que «això no va de banderes». «Jo no pregunto a ningú que vota. Anem tots a una i a mort», assegura.

D'altra banda, Planas diu que «amb l'excusa del canvi de Govern» encara no s'han complert alguns del compromisos adoptats en les anteriors mobilitzacions del febrer.

Et pot interessar