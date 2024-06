Detenen 'in fraganti' dos homes per robar aparells d’aire condicionat a Campclar

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van detenir dijous dos homes, de 32 i 35 anys, com a presumptes autors d’un robatori amb força.

Pels volts de les 22.20 hores, una patrulla que efectuava tasques de prevenció de robatoris al barri de Campclar, va ser alertada que dos desconeguts estaven colpejant la porta d’un habitatge ubicat al carrer Riu Brugent per tal d’accedir a l’interior.

En arribar al lloc, els mossos van localitzar dos homes a l’ascensor que estaven carregant dos compressors d’aire condicionat. Mentre els agents identificaven els dos sospitosos, van observar restes de la paret i el marc de la porta d’un dels pisos d’aquella mateixa planta a terra.

Amb el suport d’una altra patrulla, van comprovar que els lladres també tenien preparats per endur-se els aparells de climatització interior d’aquest habitatge en el qual en aquell moment no hi havia ningú.

Els mossos van comprovar que els dos homes pretenien fugir del lloc amb el material sostret amb una furgoneta estacionada just davant la porta d’accés de l’edifici.

Per tot plegat, ambdós van quedar detinguts i dissabte passat van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.

